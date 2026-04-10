退職の意思を伝える瞬間は、誰にとっても緊張するものです。

引き止められるのか、それともあっさり受け入れられるのか――その反応次第で、その会社の“本音”が見えてしまうこともあります。

このとき、上司が見せた反応は、想像していたものとは少し違うものでした。

今回は、人気漫画「#本当にあった退職・離職話」から、最後の最後で会社の暗黒面が見えてしまったエピソードをご紹介します。

ぜひ、驚きの結末を予想してみてください。

本当にあった退職クイズ「上司からの地獄のような“お願い”」

退職の意思を伝えた部下に向かって、上司が「ただし……」としてお願いしたこととは――?

①半年後に戻ってきてほしいと「懇願」

②あることを黙っててくれと「口止め」

③自分も連れて行ってと「おねだり」

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✅上司は何をお願いした?……このマンガの気になる結末は→こちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

退職を伝えたあとの“空気の変化”

退職の意思を伝えたあとは、これまでと同じようにはいかないことも少なくありません。急に距離ができたり、逆に妙に優しくなったりと、周囲の態度が変わることもあります。

また、上司の反応ひとつで、その職場がどのような価値観を持っているのかが見えてくる場合もあります。引き止め方、言葉の選び方、そしてその後の対応――どれもが、その会社の文化を映し出すものです。

退職は単なる手続きではなく、「その職場の本音が表に出る瞬間」と言えるかもしれません。

▶なお、今回の答えは②あることを黙っててくれと「口止め」でした! 「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で上司の真意をチェック!!