BICO・GHIは4月6日、アニメ『UFO戦士ダイアポロン』の放送開始50周年を記念し、「金きゃらじゃぱん」にて純金およびシルバー製商品を発売した。

目玉となるのは、職人技が光る「UFO戦士ダイアポロン 純金立像 1g」(9万9,000円)。全高約1cmという極小サイズながら、1/1万2,000スケールでダイアポロンの勇姿を精密に再現した。限定100体、完全受注生産となる。

「UFO戦士ダイアポロン シルバー立像」(5万円)は、純金立像よりもサイズアップした1/3,000スケールで、より精巧にディテールを表現した。限定500体で完全受注生産となる。

純金立像もしくはシルバー立像を1体購入ごとに、オリジナルケース入りルーペ(倍率3.5倍)が付く。

オリジナルケース付きルーペ

当時のメインビジュアルや設定資料デザインを刻んだ純金カードも販売する。50周年ロゴ入りのディスプレイケースが付いた純金カード3種セット「UFO戦士ダイアポロン 純金カード 0.5g コンプリートケースパッケージ」は19万8,000円。限定10セットの販売となる。シリアルナンバー入り。

純金カードコンプリートセットオリジナルディスプレイケース

純金カードは1枚ずつでも購入できる。「キービジュアル」「設定資料1」「設定資料2」(各7万7,000円)は、それぞれ限定40枚で販売。専用桐箱ケース付き。シリアルナンバーも入っている。