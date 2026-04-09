ヤクルト阪神、3回終了0-0

序盤を終えて、両チーム譲らぬ投手戦が展開されている。ヤクルト、阪神ともに得点が入らず、スコアは0対0のまま。阪神は森下が1本塁打、1打点、大山も1打点を記録しているが、得点には結びついていない。中盤へ向かう試合の行方に注目だ。

【スタメン】

阪神: 1(中)近本 2(二)中野 3(右)森下 4(三)佐藤 5(一)大山 6(遊)木浪 7(左)前川 8(捕)坂本 9(投)茨木

ヤクルト: 1(遊)長岡 2(左)サンタナ 3(捕)鈴木叶 4(一)オスナ 5(中)岩田 6(右)増田 7(二)伊藤 8(投)奥川 9(三)武岡

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 10 8 2 0 .800 -
2 阪神 11 7 4 0 .636 1
3 巨人 11 6 5 0 .545 2
4 広島 10 5 5 0 .500 3
5 DeNA 11 3 8 0 .273 5
5 中日 11 3 8 0 .273 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 11 7 4 0 .636 -
2 オリックス 11 6 5 0 .545 1
2 日本ハム 11 6 5 0 .545 1
4 楽天 11 5 5 1 .500 1
5 西武 11 4 6 1 .400 2
6 ロッテ 11 4 7 0 .364 3