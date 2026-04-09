ヤクルト阪神、3回終了0-0
序盤を終えて、両チーム譲らぬ投手戦が展開されている。ヤクルト、阪神ともに得点が入らず、スコアは0対0のまま。阪神は森下が1本塁打、1打点、大山も1打点を記録しているが、得点には結びついていない。中盤へ向かう試合の行方に注目だ。
【スタメン】
阪神: 1(中)近本 2(二)中野 3(右)森下 4(三)佐藤 5(一)大山 6(遊)木浪 7(左)前川 8(捕)坂本 9(投)茨木
ヤクルト: 1(遊)長岡 2(左)サンタナ 3(捕)鈴木叶 4(一)オスナ 5(中)岩田 6(右)増田 7(二)伊藤 8(投)奥川 9(三)武岡
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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「阪神タイガース」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|10
|8
|2
|0
|.800
|-
|2
|阪神
|11
|7
|4
|0
|.636
|1
|3
|巨人
|11
|6
|5
|0
|.545
|2
|4
|広島
|10
|5
|5
|0
|.500
|3
|5
|DeNA
|11
|3
|8
|0
|.273
|5
|5
|中日
|11
|3
|8
|0
|.273
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|11
|7
|4
|0
|.636
|-
|2
|オリックス
|11
|6
|5
|0
|.545
|1
|2
|日本ハム
|11
|6
|5
|0
|.545
|1
|4
|楽天
|11
|5
|5
|1
|.500
|1
|5
|西武
|11
|4
|6
|1
|.400
|2
|6
|ロッテ
|11
|4
|7
|0
|.364
|3