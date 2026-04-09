アディダス ジャパン株式会社は9日、アディダス サッカー日本代表 2026 ユニフォーム クリエイティブパートナーの歌い手・Adoとコラボレーションしたユニフォームソング「綺羅」（KIRA）を楽曲として使用した新CM「もっと、先へ。もっと、自由に。」を同日から全国で放映することを発表した。

アディダスは「世界へ挑む圧倒的な表現力と多彩な歌声で物語を紡ぐAdoの姿が、日本代表が掲げる挑戦の姿勢と深く響き合うことから、水平線のその先に広がる景色を共に目指すパートナーとして、アディダスとともに手がける楽曲制作が実現しました。本楽曲は、ユニフォームに込めた想いをより多くの方々に届け、日本中をひとつに結び、FIFAワールドカップ2026優勝に向けた応援の熱量を高めるために、ユニフォームのための主題歌として制作されました。タイトルの『綺羅』には“美しい衣服”という意味が込められており、アディダス サッカー日本代表 2026 ユニフォームを纏う選手、そしてファン・サポーターがひとつになり、この先どこへでも向かっていける強い意志を描き出しています。作詞・作曲は、シンガーソングライターのキタニタツヤが手掛け、楽曲の世界観をより一層際立たせています。さらに楽曲を使用した新CM『もっと、先へ。もっと、自由に。』の舞台は、架空のFIFAワールドカップ決勝。アニメーション映像の中では、日本代表の選手たちがキャラクターに扮した世界各国の強者を相手に果敢に立ち向かう様子や、選手たちを応援するファン・サポーターが一体となり、水平線のその先に広がる景色を目指すことを表現しています」と発表している。

なお、本楽曲は2026年4月22日（水）より主要音楽配信サービスにて配信開始を予定。楽曲フルバージョンを使用したミュージックビデオは、2026年4月27日（月）の公開の予定している。

アディダス サッカー日本代表 2026 ユニフォームソング「綺羅」概要

2026年4月22日（水）配信

Ado「綺羅」（KIRA）

Words&Music:Tatsuya Kitani/キタニタツヤ

Arrangement:Tatsuya Kitani/キタニタツヤ

Drums:Sho Sato/佐藤丞

All Other Instruments:Tatsuya Kitani/キタニタツヤ

Mix:Norikatsu Teruuchi/照内紀雄

※音楽配信サービス：Spotify、Apple Music、Amazon Music、LINE MUSIC ほかにて配信予定。

・ミュージックビデオ ※2026年4月27日（月）公開

▽制作スタッフ

演出：渡邉直

アニメーション監督：YORUGATA

キャラクターデザイン：YORUGATA、土海明日香

ペイントディレクター：zohyo

CGディレクター：藤田将

アニメーションプロデューサー：史耕

アニメーションPM：曽我岳

アニメーション制作：騎虎

タイトルデザイン：藤谷力澄、兵頭美桜、玉城結羽

◆新CM「もっと、先へ。もっと、自由に。」概要

タイトル：「もっと、先へ。もっと、自由に。」｜Ado「綺羅」｜ユニフォームソング

英字タイトル：”Go Beyond. Play Free”｜Ado［Kira］｜ Uniform Song.

放送開始日：2026年4月9日（木）より順次

放送地域：全国

アディダス サッカー日本代表 2026 ユニフォームソング「綺羅」概要

Ado コメント

「楽曲を初めて聞いた時、歌詞が自分自身と重なる部分が多く、歌いながら自然と奮い立たされるような感覚がありました。キタニタツヤさんに書き下ろしていただいたことも嬉しく、『キタニさんのロックを自分が歌えるんだ！』と、とても痺れました。また、『俺』という一人称はこれまでの自分にはあまりない表現で、新しい挑戦でもありました。レコーディングでは、この一人称に込められた力強さを意識しながら、勇ましく、そして良い意味で“カッコイイ泥臭さ”を感じてもらえるボーカルを目指しました。特にサビのシャウトや節々の低音には、情熱と勇ましさ、葛藤、そしてプレーヤーやアスリートが抱く感情を演じることを意識しています。この楽曲『綺羅』は、たくさんの方の背中を押せる一曲になっていると思います。アディダス サッカー日本代表 2026ユニフォームソングとして、選手の皆さんやサポーターの方々、そして私のファンの皆さんなど、多くの方の背中を押す楽曲として、長く愛され続けてほしいと願っています」

キタニタツヤ コメント

「今回お話をいただいた際、Adoさんに『いつか曲書きたいぜ』と思っていたので、とてもテンションが上がりました。制作時は最初から、ギターをしっかり鳴らしたロックサウンドにしようと考えました。制作にあたっては、サビの頭でAdoさんの歌をドカーンと爆発させるために、それまでの流れやメロディの音域には大変気を配りました。実際にAdoさんが歌った完成音源を聴いたときは、ダイナミクス（強弱）の付け方が自分のイメージしていた通りで、超嬉しかったです。『綺羅』とは、美しい衣服、そしてそれらで着飾った人のことを指す言葉です。この歌は、選手とサポーターの両方に捧げるユニフォームソング。高みを目指す“あなた”と共に『綺羅』はあります。高みを目指すサッカー日本代表にも、まだ誰の足跡もついていない場所へ進んでいってほしい！と期待しています」