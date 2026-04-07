Jリーグは7日、2026－27シーズンの試合日程の発表時期が決定したことを伝えた。

秋春制元年の2026－27シーズンの試合日程の発表時期が決定。まずは6月中旬頃に、明治安田J1からJ3までの対戦カード（第1節〜第38節）ならびに開催候補日を発表すると、7月上旬に2026年開催分のキックオフ日時等を、12月上旬に2027年開催分のキックオフ日時等を発表するとのことだ。また、ルヴァンカップに関しては、6月下旬に大会スケジュールや組み合わせ表、1回戦の詳細等を公開することを併せて伝えている。

詳細は以下の通り。

▼6月中旬（予定）

対象：明治安田J1～J3

内容詳細：2026－27明治安田Jリーグ（第1節～第38節）の対戦カード

※ホームorアウェイを含めた対戦カード、開催候補日のみ発表

▼6月下旬（予定）

対象：ルヴァンカップ

内容詳細：組み合わせ表、開催日、1回戦の対戦カード、キックオフ時刻、スタジアム

▼7月上旬（予定）

対象：明治安田J1、J2、J3（2026年開催分）

内容詳細：2026－27明治安田J1第1節～第20節、J2ならびにJ3第1節～第22節ののキックオフ日時、スタジアム、放送/配信

▼12月上旬（予定）

対象：明治安田J1、J2、J3（2027年開催分）

内容詳細：2026－27明治安田J1第21節～第38節、J2ならびにJ3第23節～第38節のキックオフ日時、スタジアム、放送/配信

※なお、日付も含めた詳細な発表スケジュールは、決定次第改めてご案内いたします。