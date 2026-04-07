● ブルージェイズ 2－14 ドジャース ○

＜現地時間4月6日 ロジャース・センター＞

トロント・ブルージェイズがロサンゼルス・ドジャースとの本拠地カード初戦に大敗。岡本和真内野手（29）は「4番・三塁」でフル出場し、開幕戦以来となるマルチ安打を記録した。

昨季ワールドシリーズ第7戦以来となるドジャースとの3連戦。ブルージェイズは同戦に先発登板したマックス・シャーザーがマウンドに上がるも、初回に古巣凱旋の4番テオスカー・ヘルナンデスに2号先制2ランを被弾。登板前から負っていた右前腕の腱鞘炎により、わずか2イニングでの降板を余儀なくされた。

2番手左腕ジョシュ・フレミングら救援陣もドジャース打線に呑まれ、3回から6イニング連続失点。大谷翔平の3号ソロなど被本塁打5発を含む17安打、14失点を喫し、9回表には野手登板で白旗を上げた。今季は開幕3連勝と好調な滑り出しを見せたかに思われたが、前カードでは昨季102敗のホワイトソックスにスイープ負け。5連敗で借金2となった。

岡本は先発左腕ロブレスキに対する第1打席で左前安打、6回表の第3打席では2番手右腕クラインから右前安打を運び、9試合ぶり2度目のマルチ安打を記録。4打数2安打、1三振という内容で、今季成績は打率.263、2本塁打、OPS.770となっている。