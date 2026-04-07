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2026.04.07 18:00 阪神甲子園球場
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7番 坂本 誠志郎 見逃し三振 1アウト
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9番 武岡 龍世 見逃し三振 3アウト
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8番 小川 泰弘 空振り三振 2アウト
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7番 丸山 和郁 空振り三振 1アウト
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6番 木浪 聖也 空振り三振 3アウト
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5番 大山 悠輔 セカンドゴロ 2アウト
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4番 佐藤 輝明 セカンドゴロ 1アウト
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6番 伊藤 琉偉 空振り三振 3アウト
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5番 岩田 幸宏 空振り三振 2アウト
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4番 Ｊ・オスナ サードゴロ 1アウト
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3番 森下 翔太 サードゴロ 3アウト
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2番 中野 拓夢 サードゴロ 2アウト
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1番 近本 光司 レフトフライ 1アウト
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3番 古賀 優大 ショートゴロ 3アウト
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2番 Ｄ・サンタナ 見逃し三振 2アウト
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1番 長岡 秀樹 ライトフライ 1アウト
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