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2026.04.07 18:00 横浜スタジアム
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
中日 1 0 0 1 4 0
ＤｅＮＡ 0 0 0 1 0

  • OUT

    2番 田中 幹也 セカンドライナー 1アウト

  • OUT

    1番 福永 裕基 サードヒット ランナー：1塁

  • OUT

    7番 蝦名 達夫 ファーストファウルフライ 3アウト

  • OUT

    6番 Ｃ・ヒュンメル サードゴロ 2アウト

  • OUT

    5番 山本 祐大 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    9番 金丸 夢斗 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    8番 村松 開人 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    7番 木下 拓哉 ショートフライ 2アウト

  • OUT

    6番 花田 旭 空振り三振 1アウト

  • OUT

    4番 宮﨑 敏郎 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    3番 佐野 恵太 ショートフライ 2アウト

  • OUT

    2番 度会 隆輝 サード送りバント 1アウト ランナー：2塁

  • OUT

    1番 牧 秀悟 セカンドヒット ランナー：1塁

  • OUT

    5番 Ｍ・サノー ショートダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    中1-0Ｄ

    4番 細川 成也 レフトヒット 中日得点！ 中 1-0 Ｄ ランナー：1、2塁

  • OUT

    3番 Ｊ・ボスラー センターヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    2番 田中 幹也 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    1番 福永 裕基 センターヒット ランナー：1塁

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