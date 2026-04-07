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OUT
2番 田中 幹也 セカンドライナー 1アウト
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OUT
1番 福永 裕基 サードヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 蝦名 達夫 ファーストファウルフライ 3アウト
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OUT
6番 Ｃ・ヒュンメル サードゴロ 2アウト
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OUT
5番 山本 祐大 見逃し三振 1アウト
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9番 金丸 夢斗 セカンドゴロ 3アウト
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8番 村松 開人 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
7番 木下 拓哉 ショートフライ 2アウト
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OUT
6番 花田 旭 空振り三振 1アウト
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OUT
4番 宮﨑 敏郎 サードゴロ 3アウト
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OUT
3番 佐野 恵太 ショートフライ 2アウト
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OUT
2番 度会 隆輝 サード送りバント 1アウト ランナー：2塁
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OUT
1番 牧 秀悟 セカンドヒット ランナー：1塁
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5番 Ｍ・サノー ショートダブルプレイ 3アウト
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OUT
中1-0Ｄ
4番 細川 成也 レフトヒット 中日得点！ 中 1-0 Ｄ ランナー：1、2塁
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OUT
3番 Ｊ・ボスラー センターヒット ランナー：1、3塁
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OUT
2番 田中 幹也 レフトフライ 1アウト
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OUT
1番 福永 裕基 センターヒット ランナー：1塁
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