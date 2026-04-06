紀尾井町戦略研究所は2026年3月27日、『物価高に関する意識調査(第6回)』の結果を発表した。 同調査は2026年3月16日、全国の18歳以上の男女1,000名を対象にインターネットで実施した。

物価高によって生活が困窮してきていると感じるかどうか聞くと、「非常に感じる」「ある程度感じる」が計83.0%に達したのに対し、「全く感じない」「あまり感じない」は計16.0%となった。

生活が困窮してきていると感じるか

「非常に感じる」を選んだ人を地域別に見ると、北海道が5割台で最高となった一方、四国は2割台前半で最低だった。職業別では、学生が7割台で最も高かったのに対し、教職員、専業主婦・専業主夫がともに1割台で最も低かった。支持政党別では、れいわ新選組などが6割台で最多となる一方、自民党、立憲民主党(中道を同時に支持する人を除く)、公明党(中道を同時に支持する人を除く)がいずれも2割台で最少となった。

具体的に物価上昇を感じる場面(複数回答)は「食料品の購入」が94.4%(前回25年11月26日調査93.8%)でトップとなり、「日用品の購入」69.6%(67.9%)、「電気、ガスなどの光熱費の支払い」52.9%(50.4%)が続いた。

自身が物価高対策として行っていること(複数回答)を聞くと、上位3位は「ポイントやクーポンの活用」72.9%(前回25年11月26日調査76.1%)、「ディスカウントストアなど安売り店で買う」50.5%(43.9%)、「食費の削減」43.2%(45.3%)となった。

物価上昇が今後も続く期間は「5年以上」が47.0%(前回25年11月26日調査41.8%)で最多となり、「1年以上5年未満」37.8%(44.4%)、「1年未満」2.7%(2.5%)、「上がり続ける状態は既に終わっている」1.0%(0.3%)だった。前回調査と比べると、「5年以上」が5.2ポイント増で最も多くなった一方、「1年以上5年未満」が6.6ポイント減となった。

物価上昇を上回る賃上げ「定着するとは思わない」7割 2026年に物価上昇を上回る賃上げが「定着するとは思わない」が71.3%に上り、「定着すると思う」は11.0%だった。 「定着するとは思わない」とした人を地域別に見ると、沖縄が全員で最も多く、次いで北海道の9割だった。

職業別では、医療・福祉関係の職員等、農林漁業従事者がいずれも8割で最多となる一方、教職員が2割台で最も少なかった。 政府がこれまで実施してきた物価高対策は「効果があったとは思わない」が78.0%(前回25年11月26日調査81.9%)に上り、「効果があったと思う」は8.8%(5.5%)となった。

求める対策トップ3は現金支給、電気ガス代減、消費税減税 政府や自治体に求める物価高対策として優先度が高いもの(複数回答)は、「現金の支給」が52.7%(前回25年11月26日調査では「給付金支給」が51.1%)で最も多く、「電気・ガス料金の負担軽減」51.3%(前回調査では「公共料金(電気・ガス・水道)の負担軽減」が43.9%)、「消費税減税」47.7%(64.3%)と続いた。前回調査では「消費税減税」が64.3%で第1位だったが、今回は16.6ポイント減った。

政府や自治体に求める物価高対策として優先度が高いもの

与党の自民党と日本維新の会は、給付付き税額控除の導入までのつなぎ措置として、現行の軽減税率の対象となっている飲食料品について、2年間に限って消費税率をゼロとする案を検討している。この案に「賛成」が50.9%を占め、「反対」が27.2%だった。「わからない」は21.9%。

「反対」の人を地域別に見ると、中部が3割台で最も多かった。職業別では、会社役員・団体役員、公務員(団体職員や教職員を除く)が4割台で最も多く、教職員、契約社員・パート・アルバイト等、学生が1割台で最少だった。景況感別では、良いと感じる人は4割台だったのに対し、悪いと感じる人は2割台だった。支持政党別では、中道改革連合(立憲または公明を同時に支持する人を含む)、チームみらいが5割台でトップとなったのに対し、日本維新の会と参政党が1割台で最低だった。

何らかの消費税減税を行う場合、その実施期間をどうすべきか聞くと、「恒久的に行うべきだ」が51.8%を占め、以下は「そもそも消費税減税は行うべきではない」18.1%、「2年でよい」15.7%、「2年より短くすべきだ」1.6%の順となった。 「恒久的に行うべきだ」と考える人を年収別に見ると、2,000万円以上は2割台で最も低かった。景況感別では、良いと感じる人は1割台にとどまったのに対し、悪いと感じる人は5割台となった。支持政党別では、中道(立憲または公明を同時に支持する人を含む)、公明(中道を同時に支持する人を除く)が8割台でトップとなった一方、チームみらいが2割台で最も少なかった。

消費税減税した場合に買い物の量・回数は「変わらない」6割 消費税が減税された場合、買い物の量や回数は「変わらないと思う」が61.5%を占め、「増えると思う」が30.2%、「減ると思う」は2.3%だった。

米国とイスラエルによるイラン攻撃を受けて、原油価格の上昇、株式市場の不安定化、円安の進行などがみられる。これらの影響で生活にどの程度不安を感じるか聞くと、「非常に不安を感じる」「ある程度不安を感じる」が計92.0%に達し、「全く不安を感じない」「あまり不安を感じない」は計4.1%にとどまった。

イラン攻撃に対する不安

「非常に不安を感じる」とした人を地域別に見ると、北海道が9割で突出して多かった。支持政党別では、れいわが9割台で最も多く、次いで中道(立憲または公明を同時に支持する人を含む)の8割台が続いた。

政党支持率は自民党20.9%(前回26年3月1日調査20.2%)、国民民主党5.6%(6.1%)、日本維新の会4.6%(5.0%)、チームみらい3.1%(2.4%)、参政党2.7%(1.9%)、中道改革連合(立憲または公明を同時に支持する人を除く)2.3%(2.9%)、立憲民主党(中道を同時に支持する人を除く)2.2%(1.6%)、中道改革連合(立憲または公明を同時に支持する人を含む)1.6%(1.6%)、共産党1.5%(1.7%)、れいわ新選組1.5%(1.7%)、日本保守党0.7%(1.4%)、公明党(中道を同時に支持する人を除く)0.5%(0.6%)、社民党0.3%(0.3%)、その他の政党・政治団体0.9%(0.8%)、支持する政党はない49.1%(49.6%)。