高校を卒業してホッとしたのもつかの間、4月からの新生活に向けて、期待と少しの不安が入り混じっている方も多いでしょう。就職やアルバイトなどではじめて「お給料」を受け取る際、欠かせないのが自分名義の銀行口座の準備です。

この春、ゆうちょ銀行などでは新社会人や学生の皆さんに向けた、「応援キャンペーン」を実施しています。せっかく新しく口座を作るなら、お祝いの特典がもらえるお得なタイミングを逃す手はありません。今回は、4月からの新しい毎日を支える「最初の一歩」にふさわしい、口座をご紹介します。

◆ゆうちょ銀行「高校卒業した方向け！春のはじめて応援キャンペーン」

ゆうちょ銀行では、今年高校を卒業された18～19歳の方を対象に、現金がもらえるうれしいキャンペーンを開催しています。

【キャンペーン期間】

2026年4月1日～6月30日

【特典】

条件を満たすと現金1000円をプレゼント

【キャンペーン対象者】

2007年4月2日～2008年4月1日生まれの方

【条件】

以下の2つを達成すること。

①過去にゆうちょ口座で給与受取がなく、期間中に新たに「給与受取」を開始。

②2026年6月30日時点で「ゆうちょ通帳アプリ」の登録が完了していること。

【特典の進呈】

2026年8月末ごろ、給与受取口座に1000円が入金されます。

すでに口座を持っている方でも、これまで給与受取がない場合は対象になります。全国どこにでもあるゆうちょ銀行の安心感に加え、お祝い金がもらえるのはうれしいですね。

参照：高校卒業、春のはじめて応援キャンペーン！

◆りそな銀行「春のまつりそな」キャンペーン

りそな銀行では、新たに給与口座に指定する方向けに「春のまつりそな」を実施中です。こちらは入金額に応じて特典がぐんとアップするのが特徴です。

【キャンペーン申込期間】

2026年2月1日～5月29日

【エントリー期間】

2026年2月1日～6月30日

【特典を受け取る条件】

特典を受け取るには、新たに給与受取を設定した人が、以下の①～③を行い、2026年6月または7月に、一定以上の給与が入金されることです。

①キャンペーンの期限までに申込完了

②給与の受け取りをりそな銀行に設定

③2026年6月30日までにエントリーをする

【特典の進呈】

2026年6月、7月の給与額に応じてもらえる現金額が変わります。

・6月、7月の給与入金額がいずれも10万円以上の場合⇒3万円

・6月、7月の給与入金額がいずれも3万円以上10万円未満の場合⇒8000円

・6月の給与入金額が10万円以上、7月が3万円以上10万円未満の場合⇒1万9000円

なお、特典の進呈は、2回に分けて入金されます。

就職してしっかりお給料を受け取る予定の方は、りそな銀行のボリュームある特典が非常に魅力的です。

参照：りそな銀行「春のまつりそな」

◆自分に合った口座選びで、新生活のスタートダッシュを！

新生活が始まると、お金の管理は自分で行う大切なステップになります。今回ご紹介したキャンペーンは、どちらも「給与振込口座に指定するなどの要件を満たすこと」で、自分のお金を持ち出すことなく特典を受け取れます。

「とりあえずなんでもいいから」と決めてしまうのではなく、自分がこれから受け取るお給料の金額や、アプリの使い勝手を考えて選んでみてください。例えば、少額のアルバイトから始めるならハードルの低いゆうちょ銀行、正社員としてしっかり稼ぐなら特典の大きいりそな銀行といった使い分けもよいでしょう。

キャンペーンをきっかけに、自分にぴったりの「メイン口座」を選ぶことは、お金と上手に付き合うためには欠かせない準備となります。お祝いの現金を手にして、気持ちよく新生活をスタートさせましょう！

文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）

会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。

文＝舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）