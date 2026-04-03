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【ソ 2-3 ロ】
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試合終了
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OUT
ソ2-3ロ
2番 藤原 恭大 ライトツーベースヒット ロッテ得点！ ソ 2-3 ロ
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OUT
1番 岡 大海 ショートゴロ 2アウト ランナー：2、3塁
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OUT
ソ2-1ロ
9番 髙部 瑛斗 レフトヒット ロッテ得点！ ソ 2-1 ロ ランナー：1、2塁
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OUT
8番 山本 大斗 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
代打：松川 虎生 に代わって 8番 山本 大斗
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OUT
7番 友杉 篤輝 見逃し三振 1アウト
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OUT
6番 Ｎ・ソト レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 上沢 直之 に代わって 10番 杉山 一樹
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OUT
8番 海野 隆司 空振り三振 3アウト
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OUT
7番 牧原 大成 ショートゴロ 2アウト
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OUT
6番 栗原 陵矢 空振り三振 1アウト
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OUT
守備交代：センター 岡 大海 に代わって 9番 髙部 瑛斗
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OUT
守備交代：セカンド 代打 髙部 瑛斗 に代わって 4番 池田 来翔
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OUT
守備交代：ファースト 代走 池田 来翔 に代わって 1番 岡 大海
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OUT
投手交代：ピッチャー Ｓ・ロング に代わって 10番 澤田 圭佑
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OUT
5番 寺地 隆成 空振り三振 3アウト
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OUT
代走：1塁ランナー 佐藤 都志也 に代わって 4番 池田 来翔
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OUT
4番 佐藤 都志也 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
代打：山口 航輝 に代わって 4番 佐藤 都志也
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OUT
3番 西川 史礁 ショートヒット ランナー：1、3塁
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OUT
2番 藤原 恭大 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 岡 大海 空振り三振 1アウト
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OUT
上沢 直之 がワイルドピッチ ランナー：2塁
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OUT
9番 髙部 瑛斗 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
代打：小川 龍成 に代わって 9番 髙部 瑛斗
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OUT
5番 山川 穂高 サードゴロ 3アウト
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OUT
4番 柳田 悠岐 ファーストゴロ 2アウト ランナー：1、3塁
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OUT
ショート 友杉 篤輝が悪送球 ランナー：1、2塁
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OUT
3番 柳町 達 ショートエラー ランナー：1、2塁
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OUT
2番 近藤 健介 レフトフライ 1アウト
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OUT
ショート 友杉 篤輝がファンブル ランナー：1塁
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OUT
1番 野村 勇 ショートエラー ランナー：1塁
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OUT
守備交代：ショート 小川 龍成 に代わって 7番 友杉 篤輝
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OUT
守備交代：セカンド 代走 友杉 篤輝 に代わって 9番 小川 龍成
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OUT
投手交代：ピッチャー 毛利 海大 に代わって 10番 Ｓ・ロング
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OUT
8番 松川 虎生 見逃し三振 3アウト
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OUT
代走：1塁ランナー Ｇ・ポランコ に代わって 7番 友杉 篤輝
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OUT
7番 Ｇ・ポランコ レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
代打：宮崎 竜成 に代わって 7番 Ｇ・ポランコ
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OUT
6番 Ｎ・ソト ピッチャーライナー 2アウト
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OUT
5番 寺地 隆成 レフトフライ 1アウト
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OUT
9番 周東 佑京 ショートゴロ 3アウト
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OUT
8番 海野 隆司 レフトフライ 2アウト
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OUT
7番 牧原 大成 レフトフライ 1アウト
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OUT
ソ2-0ロ
6番 栗原 陵矢 ライトホームラン ソフトバンク得点！ ソ 2-0 ロ
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OUT
5番 山川 穂高 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 山口 航輝 センターフライ 3アウト
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OUT
3番 西川 史礁 空振り三振 2アウト
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OUT
2番 藤原 恭大 ライトフライ 1アウト
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OUT
4番 柳田 悠岐 空振り三振 3アウト
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OUT
3番 柳町 達 ショートライナー 2アウト
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OUT
2番 近藤 健介 レフトフライ 1アウト
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OUT
1番 岡 大海 セカンドライナー 3アウト
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OUT
9番 小川 龍成 センターフライ 2アウト
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OUT
8番 松川 虎生 セカンドフライ 1アウト
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OUT
1番 野村 勇 センターフライ 3アウト
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OUT
9番 周東 佑京 ファーストゴロ 2アウト
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OUT
8番 海野 隆司 サードゴロ 1アウト
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OUT
7番 宮崎 竜成 レフトフライ 3アウト
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OUT
6番 Ｎ・ソト センターフライ 2アウト
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OUT
5番 寺地 隆成 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
7番 牧原 大成 ピッチャーゴロ 3アウト
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OUT
6番 栗原 陵矢 センターヒット ランナー：1、2塁
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OUT
5番 山川 穂高 空振り三振 2アウト
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OUT
4番 柳田 悠岐 ショートゴロ 1アウト ランナー：1塁
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OUT
3番 柳町 達 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 山口 航輝 ライトフライ 3アウト
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OUT
3番 西川 史礁 空振り三振 2アウト
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OUT
1塁ランナー岡 大海 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
2番 藤原 恭大 ライトフライ 1アウト
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OUT
1番 岡 大海 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 近藤 健介 レフトフライ 3アウト
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OUT
1番 野村 勇 空振り三振 2アウト
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OUT
9番 周東 佑京 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
8番 海野 隆司 センターフライ 1アウト
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OUT
9番 小川 龍成 ショートフライ 3アウト
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OUT
8番 松川 虎生 空振り三振 2アウト
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OUT
7番 宮崎 竜成 空振り三振 1アウト
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OUT
レフト 近藤 健介が落球 ランナー：2塁
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OUT
6番 Ｎ・ソト レフトエラー ランナー：2塁
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OUT
7番 牧原 大成 空振り三振 3アウト
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OUT
6番 栗原 陵矢 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
5番 山川 穂高 サードフライ 2アウト
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OUT
4番 柳田 悠岐 センターフライ 1アウト
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OUT
5番 寺地 隆成 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
4番 山口 航輝 ファーストファウルフライ 2アウト
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OUT
3番 西川 史礁 ライトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
2番 藤原 恭大 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 岡 大海 空振り三振 1アウト
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OUT
3番 柳町 達 見逃し三振 3アウト
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OUT
2番 近藤 健介 サードライナー 2アウト
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OUT
1番 野村 勇 キャッチャーファウルフライ 1アウト
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