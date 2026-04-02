セブン‐イレブン・ジャパンは4月4日より、土・日に使える「週末駄菓子無料クーポン」をアプリ会員限定で配信する。

週末駄菓子無料クーポン

アプリ会員を対象に、人気の駄菓子を無料でもらえるクーポンを1枚配信する。クーポンは毎週土曜日に届き、配信週の土曜日・日曜日いずれかで利用できる。

4月4日には「おやつカルパス」、4月11日には「チロルチョコ ミルク」、4月18日には「ガブリチュウ グレープ」、4月25日には「チュッパチャップス(いずれか1個)」のクーポン配信が予定されている。キャンペーン詳細はHPで確認を。

チロルチョコ ミルク(利用期間4月11日～12日)