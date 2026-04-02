2026年4月の運勢ランキング「数秘術占い」で分かる今月1位の運気は？ あなたの運勢順位は？ 幸運or要注意？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする月間占い・2026年4月の「数秘術運勢ランキング」を公開！ 生年月日から算出する「運命数」に基づき、今月の運勢をランキング形式で解説します。東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・夏目みやび（なつめ・みやび）さんが監修。仕事運や恋愛運、金運をアップさせ、より良い1カ月を過ごすためのアドバイスを紹介します。生年月日から導かれる「運命数」を使って、今月の運勢をチェックしてみましょう。運勢を知ることで、1カ月をより良く過ごすためのヒントが見つかるかもしれません。まずは、あなたの運命数を計算してみましょう。（例）1996年11月6日生まれの場合1＋9＋9＋6＋1＋1＋6＝33→ 3＋3＝6この場合の運命数は「6」です。それでは早速、2026年3月の運勢ランキングをチェックしましょう！先月頑張っていたことが、報われるなど喜ばしい出来事が起こりそう。前向きな気持ちで新年度をスタートできそうです。もし、不安そうにしている人を見かけたら声をかけてあげると良いでしょう。人に教えることやサポートすることで、あなた自身もさらに成長できるようです。家族や恋人、友人と過ごせる時間が増えて、心が豊かになっていくのを感じられるようです。皆で小旅行をするのも良いでしょう。自然が多い場所で英気を養えそう。自室には春を感じられるような、暖かみのあるアイテムなどを揃えていくと良いでしょう。一人でいるよりも、色々な人と交流することで学びが深まるようです。初心に帰るような出来事が起こりそう。そこから気持ちが切り替わって、夢や目標に向かって頑張っていけるようです。情熱を取り戻していくと、顔つきなども変わってきて雰囲気が出てくる様子。異性から注目されたり声をかけられたりすることも増えていくかも。恋愛は、関係を急がずにじっくり深めていくと良いでしょう。環境や人間関係が一新されるなど、気を引き締めていこうと思えるようです。始めのうちは慣れなくて緊張する場合もあるかもしれませんが、次第に整って心地よさを感じられるようです。仕事や勉強など集中したいときは、緑の香りや観賞植物を部屋に飾っておくと良いでしょう。森林が多い場所でリフレッシュするのもおすすめです。モチベーションが高く、何事も前向きに捉えることができそうです。勝負事などにも強くなるため、スポーツなどを行ってみるのも良いでしょう。この時期は、ライバルがいる方が成長できるため、切磋琢磨できる相手がいることに感謝の想いを持てると良いかも。色々な情報を集めて、対応していくようにするとチャンスも巡ってくる予感。状況など変わりやすいですが、持ち前の冷静さで乗り越えられることでしょう。一つのことを行うよりも、色々な方面に目を向けて挑戦してみると良いかも。気づきが財産になっていくようです。今月は小さな幸せを感じられるときでもあります。家族や友人とのたわいない会話で癒やされていくことでしょう。新しいことを始めるなど、少し緊張するような出来事があるかも。試練に感じるかもしれませんが、やってみると手応えがありそう。知的な人や精神面が大人な人との出会いがありそう。その人から色々教わっていくと、あなたの足りてないところが補えるかも。話をしっかり聞くなど、受け身の姿勢でいると良いでしょう。やりたいことがたくさんあったり、色々なイメージがふくらんだりする時期。それを具体的な形に作り上げていくことに悩んでしまいそう。一人で抱え込まずに、信頼できる人に話してみるのも良いでしょう。恋愛にも心情の変化があるようです。昔好きだった人に再び会うなど、過去に解消できなかった事ともう一度向き合うかも。言いたいことをタイミングが合わずに伝えられないなど、何かもどかしい気持ちなることが多くなりそう。我慢ばかりしていると、感情が爆発してしまいそうなので気をつけましょう。一人で楽しめるものや、有酸素運動などで汗をかくとスッキリできそう。花や野菜を育ててみるなど、土いじりをしていると心も整ってくるようです。2026年4月の運気は、不安に感じていた物事の真実などが分かり、納得していくような流れになりそうです。何だかやる気がわいてきて、勢いに任せて良い流れに乗っかっていこうと思うかも。気持ちは高ぶっていたとしても、どこか冷静さを忘れずにいる方が上手くいくようです。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/