イングランドサッカー協会（FA)は31日、キリンワールドチャレンジ2026の日本代表戦に臨むイングランド代表のスターティングメンバーを発表した。

FIFAワールドカップ2026の優勝候補でもあるイングランド代表。トーマス・トゥヘル監督は、所属クラブで過密なスケジュールをこなしている選手を送らせて合流させるなど、大量35名でワールドカップ前最後の活動に臨んだ。

ただ、ウルグアイ代表戦を行ったのちに、ケガ人やコンディション不良者が相次いだことで多くの選手がチームを離脱した中、エースであるFWハリー・ケイン（バイエルン）に関しては「ハリーが代表に来てくれて嬉しいです。私たちのキャプテンであり、エースでもある彼が、明日ピッチでチームを引っ張ってくれることでしょう」と、トゥヘル監督が前日会見で言及していた。

しかし、日本戦に向けたスターティングメンバーにはケインの名前はなし。FAは「ハリー・ケインは予防措置として今夜は休養する」と伝え、「トレーニング中に軽度の問題を起こしたためだが、チームに残りさらなる検査を受ける」と、プレーできる状態ではないものの、帯同はしているとした。

また、MFジョーダン・ヘンダーソン（ブレントフォード）の名前もなし。こちらについては、「今夜の試合に先立ちブレントフォードに戻ることとなった」と、理由は明かされていないものの、すでにチームを離れているという。

なお、キャプテンはDFマルク・グエイ（マンチェスター・シティ）が務め、129人目のキャプテンに。MFコール・パーマー（チェルシー）、FWフィル・フォーデン（マンチェスター・シティ）らが先発する。