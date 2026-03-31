ヤクルト、序盤を1点リードで終える
2回裏、ヤクルトがオスナと増田の本塁打で2点の本塁打攻勢を仕掛け、1点を追加。広島は坂倉の活躍で3打点を稼ぐも、同点には追いつけず。序盤を終えてヤクルトが1点リード。
【スタメン】
ヤクルト: 1(遊)長岡 2(左)サンタナ 3(捕)古賀 4(一)オスナ 5(右)増田 6(中)岩田 7(二)伊藤 8(投)小川 9(三)武岡
広島: 1(中)平川 2(右)中村奨 3(三)小園 4(一)佐々木 5(左)ファビアン 6(二)菊池 7(捕)坂倉 8(遊)勝田 9(投)森下
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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「広島カープ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|広島
|3
|3
|0
|0
|1.000
|-
|1
|ヤクルト
|3
|3
|0
|0
|1.000
|-
|3
|阪神
|3
|2
|1
|0
|.667
|1
|4
|巨人
|3
|1
|2
|0
|.333
|2
|5
|DeNA
|3
|0
|3
|0
|.000
|3
|5
|中日
|3
|0
|3
|0
|.000
|3
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|3
|3
|0
|0
|1.000
|-
|2
|オリックス
|3
|2
|1
|0
|.667
|1
|2
|ロッテ
|3
|2
|1
|0
|.667
|1
|4
|楽天
|3
|1
|2
|0
|.333
|2
|4
|西武
|3
|1
|2
|0
|.333
|2
|6
|日本ハム
|3
|0
|3
|0
|.000
|3