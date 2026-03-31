ヤクルト、序盤を1点リードで終える

2回裏、ヤクルトがオスナと増田の本塁打で2点の本塁打攻勢を仕掛け、1点を追加。広島は坂倉の活躍で3打点を稼ぐも、同点には追いつけず。序盤を終えてヤクルトが1点リード。

【スタメン】

ヤクルト: 1(遊)長岡 2(左)サンタナ 3(捕)古賀 4(一)オスナ 5(右)増田 6(中)岩田 7(二)伊藤 8(投)小川 9(三)武岡

広島: 1(中)平川 2(右)中村奨 3(三)小園 4(一)佐々木 5(左)ファビアン 6(二)菊池 7(捕)坂倉 8(遊)勝田 9(投)森下

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 広島 3 3 0 0 1.000 -
1 ヤクルト 3 3 0 0 1.000 -
3 阪神 3 2 1 0 .667 1
4 巨人 3 1 2 0 .333 2
5 DeNA 3 0 3 0 .000 3
5 中日 3 0 3 0 .000 3

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 3 3 0 0 1.000 -
2 オリックス 3 2 1 0 .667 1
2 ロッテ 3 2 1 0 .667 1
4 楽天 3 1 2 0 .333 2
4 西武 3 1 2 0 .333 2
6 日本ハム 3 0 3 0 .000 3