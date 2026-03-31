元サッカー女子日本代表の丸山桂里奈と夫で元サッカー日本代表の本並健治が、25日に公開されたYouTubeチャンネル『マルっとカリっとさくさくチャンネル【丸山桂里奈official】』で、本並が追突事故に遭ったことを明かした。

丸山桂里奈、夫・本並健治の事故に「本当に怖いよ」と漏らす

丸山が「本並さんが事故ったんだよ。初めて言う」と切り出すと、本並は「いわゆるテレビでよく見る、お年寄りのブレーキとアクセルの踏み間違い」と状況を説明。丸山は「先週、仕事から帰ってきたら、マネージャーさんが『本並さんが事故に遭いました』って。 えーってなって。破損した車(の写真)が送られて、ボコボコ、バリンバリンになっていた」と振り返った。動画では、大破した車両の写真も公開されている。

さらに本並は、「インターの駐車場に入れて。車から出ようかなと思って、顔上げた瞬間に、横っ面からフルスピードでバックで入ってきて」と事故の瞬間を回顧し、「降りてたらやばかった」とぽつり。これを受け、丸山も「降りてたらたぶん挟まれて死んでたって言われたんでしょ」と続け、「や、もう本当に怖いよ」と胸中を漏らした。

また、本並によると、車が頑丈なものだったことも幸いしたという。丸山も「ガラスも割れてるんだけど、飛び散ってたら顔とかに傷もたぶんできたじゃないですか。でも、ガラスが蛇腹みたいになって割れてないんだよね。 だから、それもなんか不思議な力というか、強かったからってことなんだろうね」と話していた。