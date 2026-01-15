11年ぶり「シルバーウィーク5連休」復活！ 2026年は休みが取りやすい当たり年!? GWは最大12連休のチャンスも

タレントのユージとフリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティをつとめる、TOKYO FMの朝のラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜～金曜 6:00～9:00）。今回の放送のコーナー「YellowHat TODAY’S KEY NUMBER」では、2026年のカレンダーから見えてきた“大型連休”に関する最新トピックを紹介しました。今回の放送で注目したキーワードは「今年は大型連休のシルバーウィークが成立、11年ぶり！」です。9月の「シルバーウィーク」が5連休になるには、「敬老の日（第3月曜日）」が21日で、「秋分の日」が23日（水曜日）になる年に限り、その間の22日が「国民の休日」となるルールがあります。この条件を満たすのは2015年以来で、2026年は実に11年ぶりのシルバーウィーク成立となります。＜2026年9月の連休スケジュール＞●9月21日（月）：敬老の日●9月22日（火）：国民の休日●9月23日（水）：秋分の日土日を含めるとカレンダー通りで5連休となり、さらに24日（木）、25日（金）に休みを取れば「最大9連休」も可能になります。パーソナリティのユージは、このニュースに「待ってました～！ シルバーウィーク!!」と大興奮。「11年前、俺まだ20代だよ（笑）」と月日の流れに驚きつつも、久々の秋の大型連休復活をリスナーとともに喜びました。話題は秋だけでなく、春のゴールデンウィーク（以下、GW）にも及びました。吉田は「2025年のGWは祝日の並び的に少し控えめでしたよね」と振り返りつつ、2026年のGWは比較的休みをつなげやすいと解説。2026年のGWは、4月29日（水）の「昭和の日」の後、4月30日と5月1日の平日を休めば、5月2日（土）からの5連休に繋がり、一気に「8連休」となります。さらに、その後の平日2日間も休めば「最大12連休」という超大型休暇が実現します。＜2026年のGW＞●4月29日（水）：昭和の日●5月3日（日）：憲法記念日●5月4日（月）：みどりの日●5月5日（火）：こどもの日●5月6日（水）：振替休日一方で、年間を通して見ると、3連休の回数は例年よりやや少なめ。その分、GWやシルバーウィークといった「まとまった大型連休」をどう活用するかが、2026年のリフレッシュ計画のポイントになりそうです。連休の話題で盛り上がる中、吉田が「でも（この番組の生放送が毎週月曜～金曜まである）我々には連休とか関係ないんですけどね（笑）！」と笑いを誘う一幕も。ユージも「そうなんです！ 連休だ～！と喜びつつ我々は結局仕事なんですよ（笑）。そういう人も多いと思います」と共感を寄せつつ、「でも、連休中こそ普段忙しい方にゆっくりラジオを聴いてもらえるチャンスでもありますから。2026年の連休を目標に、また頑張っていきましょう！」とリスナーへメッセージを送りました。＜番組概要＞番組名：ONE MORNING放送日時：毎週月曜～金曜6:00～9:00パーソナリティ：ユージ、吉田明世番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/one/番組公式X：@ONEMORNING_1