久しぶりにミニスナックゴールド買ってみるか。

パンメーカーの山崎製パンといえば、「春のパン祭り」で毎年盛り上がっていますが、今年はこんなパンにも注目です。バンダイの「ガシャポン」シリーズから「ヤマザキパン ミニチュアチャーム２」が2026年3月第4週より発売されています。全6種で価格は300円。

2026年3月 第4週発売「ヤマザキパン ミニチュアチャーム２」(全6種・300円)

「ヤマザキパン ミニチュアチャーム２」は、山崎製パンのミニチュアチャーム第二弾。ラインナップは「ダブルソフト」「ナイススティック」「ランチパック ピーナッツ」「ミニスナックゴールド」「ケーキドーナツ」「イチゴスペシャル」と、第二弾にもかかわらず、お馴染みのロングセラーブランドがズラリ。

SNSでは「青春時代の味だなあ。久しぶりにミニスナックゴールド買ってみるか。」「ミニスナックゴールド絶対欲しい 菓子パンで一番好き 前は毎日食べてたんだ（遠い目）」「ランチパック、ピーナッツなの嬉しいな」とそれぞれのパンのファンから多くのコメントが寄せられています。

ラインナップ

ダブルソフト

ナイススティック

ランチパック ピーナッツ

ミニスナックゴールド

ケーキドーナツ

イチゴスペシャル

ダブルソフト

ナイススティック

ランチパック ピーナッツ