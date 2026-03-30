村上春樹「ショパンとバッハ、チョコレートと塩せんべいをかわりばんこに食べているような、独特の味わいが…」

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「村上RADIO」（毎月最終日曜 19:00～19:55）。

3月29日（日）の放送は「村上RADIO～ジャズで聴くクラシック音楽～」をオンエア。今回の放送は、ショパンとバッハを中心に、クラシック音楽をジャズアレンジで聴く、村上RADIOならではの特集。村上さんが選んだ、とっておきの「ジャズ＋クラシック」をお届けしました。

この記事では、前半1曲について語ったパートを紹介します。

こんばんは。村上春樹です。村上RADIO、今夜は「ジャズで聴くクラシック音楽」の第2回です。前回はロシアの音楽家に絞って選曲しましたが、今日はショパンとバッハを中心にプログラムを組みました。ショパンとバッハ、かなり雰囲気は違いますが、併せて聴くとなんだか70％カカオ・チョコレートと塩せんべいをかわりばんこに食べているような、独特の味わいが生まれます。

また新しい戦争始まりました。世界はなんだか年々、次第に薄暗くなっていくような気さえしますね。でもこの日曜日の宵の1時間ほどは、どうか難しいことは忘れて、チョコレートと塩せんべいの素敵な味わいを楽しんでください。

＜オープニング曲＞

Donald Fagen「Madison Time」

熊本県在住、尾長猫まわるさんからメールをいただきました。

「私の双子の兄が熱心なリスナーで、たまに近所の堤防で、兄弟仲良く釣りをするのですが、その時には必ず『村上RADIO』をまあまあな音量で聴かせていただいています。ただ、『村上RADIO』を視聴中は魚が釣れないのです。なので、村上さんにお願いがあります。『お魚さんが寄ってくる音楽』特集をお願いします」

はあ、双子の兄弟で釣りをなさるんですね。情景的にほのぼのと素敵です。僕はわりに選曲に凝るほうですが、魚が寄ってくる音楽となると、そこまではちょっと手が回りかねます。以前、山下達郎さんがつくった「踊ろよ、フィッシュ」という曲をかけたことがありますが、それで魚が集まったという話は聞いてませんしねえ。

◆Harry Nilsson「I'm Always Chasing Rainbows」

まずはショパンの「幻想即興曲」嬰ハ短調作品66から攻めていきます。これに歌詞をつけて、ハリー・ニルソンさんが歌います。題名は「I'm Always Chasing Rainbows（僕はいつだって虹を追いかけているんだ）」。これは1941年にジュディ・ガーランドが歌って大ヒットしました。僕はこのあいだ、ピアニスト、イリーナ・メジューエワさんのコンサートでこのショパンの原曲を聴きました。メジューエワさんの演奏、いつもながら素敵だったです。

＜番組概要＞

番組名：村上RADIO～ジャズで聴くクラシック音楽～

放送日時：3月29日（日）19:00～19:55

パーソナリティ：村上春樹

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/