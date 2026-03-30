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読売ジャイアンツの泉口友汰内野手は29日、東京ドームで行われた阪神タイガース戦に「3番・遊撃」で先発出場。7回に一時勝ち越しとなる本塁打を放った。











5-5の同点で迎えた7回裏の巨人の攻撃。阪神はこの回から及川雅貴をマウンドへ、捕手を伏見寅威から坂本誠志郎に変更し、バッテリーを入れ替えた。2死無走者となり、3番の泉口が左打席へと向かう。



カウント0－1からの2球目、インコースへのツーシームを泉口のバットが一閃した。打球は圧巻の弾道と飛距離を空にかけ、東京ドーム右翼フェンスを大きく超えていく勝ち越しのホームランとなった。



巨人は泉口の一打で6－5と勝ち越すも、8・9回とリリーフ投手が撃ち込まれて計7失点と炎上。最終スコア6－12で阪神に敗れ、開幕カードを1勝2敗で終えた。



泉口は昨季、遊撃の座を掴むとリーグ2位の打率.301をマークし、ベストナインとゴールデングラブ賞に輝く活躍をみせた。今季も3試合終わって10打数5安打の打率.500と最高のスタートを切った。



二塁打2、本塁打1、三振0と内容も申し分なく、巨人の中軸として貫録すら感じさせる。2026年シーズンはどんな数字を残すのか、期待が高まる。



























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研磨のおたけび

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泉口友汰 拳を突き上げた

勝ち越しの1号ホームラン



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