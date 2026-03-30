いつものコーデにマンネリを感じていませんか？ MOUSSYとUMBROの最強コラボ第3弾が、あなたのストリートスタイルを一新します！韓国で人気のUMBRO KOREAとの限定シューズから、ラインストーンTシャツまで、全11型のアパレルを詳しくご紹介。この記事を読めば、モードとスポーツが融合した最旬アイテムを見つけられるはず。私も実物を見て驚きましたが、これは見逃せませんよ！

MOUSSY × UMBRO 最強コラボ第3弾、ついに始動！

ストリートファッションの雄MOUSSYと、英国発のフットボールブランドUMBRO。異色の組み合わせが織りなす化学反応は、回を重ねるごとに私たちの期待を大きく超えてきました。

ファッション感度の高い皆さんならご存知の通り、MOUSSYは「女性が持つ無限の可能性」をテーマに、自由と多様性をデニムを中心に表現するブランドです。一方、UMBROは、1924年に英国マンチェスターで誕生した老舗フットボールブランド。スポーツ・テイラーリングの革新を追求し、フットボールの伝統と現代のカルチャーを巧みに融合させてきました。

この2つのブランドが手を組むことで生まれるのは、単なるスポーツミックスではありません。UMBROの持つ「本物のフットボールエッセンス」に、MOUSSYならではの「洗練されたストリートモード」が加わり、日常のスタイリングに奥行きと遊び心をもたらしてくれるのです。

今回の第3弾では、そんな両者の強みが最大限に引き出された、全11型のアパレルと、そして話題のシューズコレクションが登場します。まさにフットボールのピッチからそのまま街へ飛び出したような、それでいてしっかりと「今」のトレンドを捉えたアイテム群。これは見逃せません！

韓国ストリートの息吹！初のシューズコラボに大注目

今回のコレクションの最大のハイライトは、UMBRO KOREAとMOUSSYによる初のコラボレーションシューズです。韓国のストリートシーンで絶大な支持を得ているUMBRO KOREAのテイストが加わることで、コレクション全体にフレッシュな風が吹き込まれています。これはもう、見逃し厳禁のスペシャルコレクションと言えるでしょう。

U/M HERITAGE JOGGER：歴史とトレンドが融合した一足

UMBROのアーカイブモデルをベースに、MOUSSYのエッセンスを加えて現代的に再構築されたスニーカー。クラシックなデザインに旬なカラーリングが魅力です。: 今回のコラボレーションでしか手に入らない、別注カラーのライトイエローは特に注目。足元にさりげない個性をプラスしてくれます。: ジョガーの名前が示す通り、日常使いしやすい快適な履き心地も期待できます。: デニムはもちろん、スウェットパンツやスカートの外しアイテムとしても活躍しそうです。

UMBRO KOREAとの特別なコラボモデル、しかも別注カラーがあることを考えると、この価格はかなり魅力的。ファッションのキーアイテムとして長く愛用できることを思えば、コスパは高いと言えるでしょう。

S,M,L2026年4月17日(金)よりMOUSSY全店舗、THE SHEL'TTER TOKYO、SHEL'TTER一部店舗、ZOZOTOWNにて発売。

ストリートを格上げするアパレルコレクション

シューズだけでなく、アパレルラインナップも非常に充実しています。スポーツテイストをベースにしながらも、MOUSSYらしいエッジと女性らしさが光るアイテムが勢揃いです。

U/M RHINESTONE FIT TEE：さりげない輝きで差をつける

U/M SATIN TRACK JACKET & PANTS/SKORT：セットアップで魅せる旬顔スタイル

: UMBROのアイコニックなロゴをラインストーンで表現した、MOUSSYらしいデザインTシャツ。: シンプルながらもラインストーンの輝きが上品なアクセントに。フィット感のあるシルエットで、一枚で着てもインナーとしても様になります。スポーツMIXスタイルに女性らしさを加えたい時にぴったり。: OFF WHITE, LIGHT PINK, MINT, NAVY: 1,2

: サテン素材の光沢感が特徴的なトラックジャケット、パンツ、そしてラップスカート。: 上品な光沢と落ち感が、トラックウェアを都会的な印象に格上げ。: ジャケットとパンツ、またはジャケットとスカパン（スカートとパンツが一体化したアイテム）で、統一感のある旬なコーディネートが完成します。もちろん、それぞれ単品でも活躍すること間違いなし。: リラックス感がありながらも、素材で差をつけることで大人のストリートスタイルを演出できます。

U/M SATIN TRACK JACKET: ¥15,950 tax in

U/M SATIN WRAP SKORT: ¥11,000 tax in

U/M SATIN TRACK PANTS: ¥12,980 tax in

U/M ONE SHOULDER TANK：ヘルシーな肌見せで抜け感を

: LIGHT PINK, NAVY（ジャケット、スカパン、パンツ共通）: ジャケットはFREE、スカパン・パンツは1,2

U/M ZIP UP SHIRT：個性派ショートスリーブアウター

: ワンショルダーデザインが目を引く、MOUSSYらしいタンクトップ。: ヘルシーな肌見せが叶うワンショルダーは、今季もトレンド継続中。スポーティな素材感と女性らしいデザインのバランスが絶妙です。ジャケットのインナーとしても、一枚で主役級の存在感を放ちます。: LIGHT YELLOW, NAVY: FREE

周りと差をつけるアクセサリーコレクション

: 半袖のジップアップシャツは、ライトアウターとしても活躍するユニークなアイテム。: シャツとアウターの中間のようなアイテムで、Tシャツやタンクトップの上に羽織るだけで一気にこなれた印象に。イエローのカラーが特に目を引きます。: YELLOW, NAVY: FREE

ファッションは小物で決まる！今回のコレクションでは、トータルコーディネートが楽しめるアクセサリーも充実しています。

(¥6,490 tax in): 軽量で実用的なナップサックは、デイリーユースにぴったり。 (¥9,900 tax in): ラインストーンが輝く円筒形のバッグは、コーディネートのアクセントに。 (¥5,995 tax in): スポーツMIXの定番アイテム。 (¥4,994 tax in): シアー素材で足元からトレンド感をプラス。

これらのアイテムを組み合わせることで、あなただけのMOUSSY x UMBROスタイルを完成させることができますね。

発売情報：いち早く手に入れるには？

待ちに待ったコレクションの発売は以下の通りです。

MOUSSY全店舗

THE SHEL'TTER TOKYO、SHEL'TTER一部店舗

人気アイテムはすぐに売り切れてしまう可能性も高いので、気になる方はぜひ先行予約を活用するか、発売日当日に店舗やオンラインストアをチェックしてくださいね。

もっと詳しく知りたいなら

今回のコレクションに関する詳細情報や、魅力的なスタイリングイメージは、特設サイトでご覧いただけます。

ぜひアクセスして、コレクションの世界観を体感してみてください。

最後に：このコレクションで、あなたも新しい自分を表現しよう！

MOUSSYとUMBROがタッグを組んだ今回のコレクションは、単なるファッションアイテムの枠を超え、着る人に自信と個性を与えてくれるはずです。フットボールという普遍的なテーマと、ストリートという常に変化し続けるトレンドが見事に融合したアイテムたちは、あなたの日常をきっと豊かにしてくれるでしょう。

「スポーツテイストを取り入れたいけど、どう着こなせばいいかわからない…」

「いつものスタイルに飽きてしまった…」

そんな風に感じているあなたにこそ、このコラボレーションアイテムをおすすめしたいです。

あなたもこの特別なコレクションで、新しい自分を発見してみませんか？

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SHEL'TTER WEBSTORE先行予約: https://www.ec-store.net/sws/r/rSMOU/

ZOZOTOWN MOUSSYブランドページ: https://zozo.jp/brand/moussy/

MOUSSY×UMBROコラボレーション特設サイト: https://www.ec-store.net/sws/secure/mou_260330umbro.aspx

MOUSSY公式ホームページ: http://www.moussy.ne.jp

MOUSSY公式Instagram: https://www.instagram.com/moussyofficial/

MOUSSY公式X: https://twitter.com/moussyofficial

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。