NTT西日本はこのほど、新たなコーポレートスローガン「愛される未来へつなげよう。」を制定。3月28日より、その世界観を表現した同社初の全編オリジナルアニメーションTVCM『愛される未来へつなげよう』篇の放映を開始する。

新スローガン「愛される未来へつなげよう。」には、技術を通じて人と人、地域と地域をつなぎ、次の世代へ未来を受け渡していくというNTT西日本の決意が込められている。本CMでは、その世界観をアニメーションで表現し、通信の枠を超え、地域・社会の課題解決に寄り添う「バリュークリエーションパートナー」として、技術とアイデアで“愛される未来”へとつないでいきたいという、同社のめざす世界を発信する。

本CMは、ある地域の日常を舞台に、家族や地域の人々が一人の高校生を応援する姿を描いた、NTT西日本初の全編オリジナルアニメーション作品。スマートバス停や自動運転EVバス、ロボット、IOWNによる空間伝送など、先進技術が暮らしに溶け込んでいる様子を通じて、技術が人の想いを支え、地域の未来を形づくる様子を表現している。

3月28日より西日本エリアで放映されるほか、NTT西日本公式ホームページのメディアライブラリ、YouTube公式チャンネルでも放映されている。