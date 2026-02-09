NTT西日本と沖縄電力は、Digital Entertainment Asset Pte(以下、DEA)とGrowth Ring Grid Pte(以下、GRG)が開発・運営する市民参加型社会貢献ゲーム「PicTrée(ピクトレ)」を活用し、2月1日から3月22日までの期間、那覇市や石垣市などで通信会社と電力会社が連携をした市民参加型の実証実験「ぼくとわたしの電柱合戦 in 沖縄」を開催する。

(写真左より)Digital Entertainment Asset 執行役員 CGOの栗原英誠氏、沖縄電力 執行役員 配電部長の阿波根直也氏、NTT西日本 沖縄支店 支店長の古堅誠氏、Growth Ring Grid Pte CEOの鬼頭和希氏

市民参加型ゲームで電柱点検を効率化 - 全国初の取り組み

本取り組みは、県民や来訪者がアプリでゲームを楽しみながら電柱の写真を撮影し、その画像を診断に活用する仕組みだ。診断にあたっては、沖縄電力が点検ノウハウをNTT西日本に提供し、電柱の保有者を問わない一括診断を試験的に実施する。沖縄県内で電柱設備を保有する2社が、AI診断も活用しながら効率的な保守の実現性を検証する全国初の取り組みとなる。

今回の取り組みは、NTT西日本が2025年度当初から「ピクトレ」の活用や同社のリモート診断・AI診断とセットにした活用ビジョンについて協議したことをきっかけに始まった。同時期に、沖縄電力も「ピクトレ」を用いた電柱点検を実施していたことから、NTT西日本が通信・電力事業者が協働する「共同点検モデル」を提案。沖縄電力の賛同を得て、4社による実証実験の実施へと至った。

「ピクトレ」を活用した電柱の画像収集は、すでに全国様々なところで行われているが、リモート診断とAI診断を組み合わせ、業界横断的な共同実験を目指す取り組み、および実証実験は国内では初となっている。

取り組みの背景について、「生産労働人口が減少する中、DXや最新ICT技術を活用していくのは世の中の流れ」と話す、NTT西日本 沖縄支店 支店長の古堅誠氏。一方で、IT人材の活用が進まず、さらに不足していくことが予測されていることを危惧し、「やはり、業界・業種横断した効率的なDX活用体制を構築していく必要がある」との見解を示す。

NTT西日本 沖縄支店 支店長の古堅誠氏

現在、沖縄県にはNTT西日本が約16万本、沖縄電力が約23万6,000本の電柱(電信柱・電力柱)を保有。現在は、それぞれの会社が、保有する電柱に対して点検などの維持運用を実施しているが、労働人口の減少が進む中、限られた人員で高い点検品質を保つためには、サステナブルな事業運営体制の構築が課題となる。そこで、各企業のインフラ設備を「共同で点検するのが一番効率的」との考えから、通信会社と電力会社が同じ仕組みのもとで点検を実施する「共同点検モデル」の実証実験が行われることになった。

今回の取り組みは、「市民による画像収集」「一括リモート診断」「AI診断の活用」といった3つのフェーズで構成されている。まず、「ピクトレ」を活用した画像収集に続いては、NTT西日本が保有するリモート診断技術を活用し、電力会社の点検が可能かどうかを検証する。さらに、同社グループが研究を進めているAI診断技術を組み合わせ、「診断結果データを基に現地保守業務(補修など)の効率化に活用し、サービス提供の安定化に貢献する」ことを目指しているという。

なお、今回の体制において、NTT西日本は「プロジェクト管理(全体)」、「対象設備設定(電信柱)」、「リモート診断／AI診断検証」を担当。沖縄電力は、「対象設備設定(電力柱)」、「点検診断の検証」、「観光ミッション企画」を実施する。また、「ピクトレ」を開発したDEAおよび運営を行うGRGは、「プロジェクト管理(イベント)」、「アプリ開発／運営」、「ユーザー対応」を担う。

「ぼくとわたしの電柱合戦 in 沖縄」がスタート

2月1日より開始された「ぼくとわたしの電柱合戦 in 沖縄」(ピクトレ沖縄シーズン)は、スマートフォンアプリである「ピクトレ」を使用し、県民や来訪者が、ゲーム感覚で電柱を撮影し、その写真をインフラ事業者が設備点検に活用するというもの。「遊びが社会の安心安全に直結する、楽しさと社会的意義を兼ね備えたプロジェクト」だと、沖縄電力 執行役員 配電部長の阿波根直也氏は、その魅力を紹介する。

沖縄電力 執行役員 配電部長の阿波根直也氏

対象エリアは、沖縄本島(糸満市・大宜味村・国頭村・豊見城市・名護市・那覇市・東村)および周辺離島(粟国島・伊江島・石垣島・伊是名島・伊平屋島・北大東島・久米島・座間味島・竹富島・渡嘉敷島・渡名喜島・南大東島)の幅広い地域を設定。参加するには、App StoreおよびGoogle Playから「ピクトレ」アプリをインストールし、会員登録を行う。メイン画面にて「沖縄シーズン」を選択することにより、無料で誰でも参加できる。

ゲームの進め方はいたってシンプル。所属チームを選び、街中を歩きながら、アプリ画面に表示される対象電柱を探して撮影し、電線をつないで競い合う「電柱撮影ゲーム」となっている。撮影した電柱1本あたり30円相当のポイントが報酬として付与される仕組みで、貯まったポイントはAmazonギフト券などとの交換が可能。「ゲームがそのまま地域のインフラを支える力になる」と阿波根氏は強調する。

本イベントは、単なる電柱点検に留まらず、地域の魅力を再発見する仕掛けが盛り込まれており、電柱撮影以外にも、那覇市内の観光地を周遊する「那覇市観光ミッション」や各離島ごとに設定されたスポットを撮影する「島めぐりミッション」などを用意。「参加者の皆様の移動や消費が地域経済の活力になる」という阿波根氏は、「点検することで観光に繋がり、その観光が街の力になる」と締めくくった。