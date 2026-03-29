津田健次郎「タイやタラなんですね～！」お弁当に入っているとテンションが上がる“桜でんぶ”の正体にびっくり！

声優・俳優の津田健次郎がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「津田健次郎 SPEA/KING」（毎週日曜 12:00～12:30）。声優として数々の人気アニメ作品、俳優としても話題のドラマ・映画に出演。今もっとも注目を集める才能・津田健次郎のパーソナルな一面が知れるレギュラーラジオ番組です。3月22日（日）の放送は“好きなお弁当のおかず”について語りました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「先日、年長になる次男の保育園のお別れ遠足があり、お弁当を作りました。その際、次男におかずのリクエストを聞いたところ『ハンバーグと卵焼きは入れて！』と言われたので入れました。ただ、年に数回しかお弁当を作らないので、ラインナップはほぼ変わりません。そこで、津田さんに質問です。“これは入っているとうれしい！”と思うお弁当のおかずは何でしょうか？」

◆“桜でんぶ”の正体にびっくり！

津田：ありますよ。ただ、おかずじゃないのでちょっとズレますが「桜でんぶ」です。お弁当でしか食べたことがなくて、これから桜の季節になるので、お弁当にも入ってくるような気がしますけれども、そもそも……あれは何ですか（笑）？ 桜でんぶの原料は何なのでしょうか？

あっ、今スタッフさんが調べてくれました。「タイやタラなどの白身魚をほぐし、砂糖や酒で甘辛く味付けして乾燥させたピンク色の佃煮」ということで、タイやタラなんですね～！ びっくりしました。ちょっと味からはずいぶん遠いところにいましたね、タイやタラが（笑）。そういう食べ物って意外とありますから、面白い！

甘い物が苦手な方から、「桜でんぶが入っているとちょっとな……」という意見も聞いたことがあるんですよ。だけど、僕としてはレアで価値が高いなと思って、桜でんぶが入っていると「ヤッター！」ってテンションが上がります。おかずよりも、まず桜でんぶなんですよね。

◆うらやましかったお弁当

津田：僕は（食の好みが）斜め上だとよく言われるんです。このあいだも「好きな食べ物は何ですか？」って聞かれて「ナシゴレンです」って言ったら、質問された方が「……え？」ってノッキングを起こすっていう（笑）。あとは「ソトアヤム」ですかね。どちらもインドネシア料理ですけれども。

メインでいうと何ですかね、ハンバーグとか、タコさんウインナーとかがメインになるのかな……どうも僕は、メインより脇のほうに目が行きがちかもしれないです。

うらやましかったお弁当はありますね。遠足のときに、お母さんがバタバタしていたのかもしれませんが、昨日の晩のカレーライスをそのまま持ってきた子がいたんですよ（笑）。でも、それがまあうらやましくて！ その子に頼んで、自分のおかずをあげる代わりにカレーを食べさせてもらったことがあります。

お弁当の話題はめちゃくちゃ盛り上がりますね。どんな変化球でも大丈夫なので、ぜひメッセージをください！ わりと、採用率が高い気がします。

＜番組概要＞

番組名：津田健次郎 SPEA/KING

放送日時：毎週日曜 12:00～12:30

パーソナリティ：津田健次郎

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/tsuda_speaking/

番組公式X：@tsuda_speaking