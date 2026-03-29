「4年の遠距離恋愛を乗り越えて…」「小学校で離ればなれになった友人と…」忘れられない“桜”がつくったエピソード

TOKYO FMのラジオ番組「Skyrocket Company」（毎週月曜～木曜 17:00～20:00）。本部長・マンボウやしろ、秘書・浜崎美保、そして“リスナー社員"の皆さんと一緒に、毎日さまざまな議題に向き合いながら、リアルな想いや本音をシェアしていく"ラジオの中の会社" です。3月19日（木）の放送では、会議テーマ「もうすぐ春ですね案件 ～スカロケ桜まつり～」と題し、全国のリスナー社員からメッセージを募りました。数多く寄せられたエピソードのなかから、その一部を紹介します。

◆4年の遠距離恋愛を乗り越えて…

“桜”と聞いて思い出す風景があります。もう20年くらい前になりますが、当時付き合っていた彼が、社会人から突然「大学生になる」と言い出しました。しかも、その大学が地方のため遠距離恋愛になるのは必須。でも、彼の夢を応援したくて、私は背中を押しました。旅立ちの日、駅までの道を手をつないで歩き、満開の桜の下でたくさん泣いたのを覚えています。

その後、月日が流れ、4年の遠距離を乗り越え結婚。子宝にも恵まれ、息子は先日、中学校を卒業しました。入学式の前に、その桜の下で家族写真が撮れたらいいなぁ（東京都 48歳 女性）

◆花見に出かけたら娘が…

娘が6歳の春。家から数km離れた場所に桜の名所があり、家族で花見に出かけました。駐車場につき、少し歩いたら池に広がる花筏が見えました。そうしたら、娘が急に走り出し、花筏の上にジャンプ！ そこが池だと思わず桜に飛び乗ろうとしたのです（笑）。幸い、水は娘の腰辺りまでしかなかったので大事にはなりませんでしたが、花見は中止となり、泣きじゃくる娘を抱えて家に帰りました（笑）（東京都 65歳 男性）

◆桜の下で起きた“最初で最後の出来事”

“桜”で思い出すエピソードは、高校3年生の春です。そのとき、最初で最後の“腰を抜かす体験”をしました。

卒業式間近のこの時期、ずっと片想いをしていた人に思い切って声をかけ、手紙を渡しました。私の高校は、下駄箱がある出入口のすぐそばに1本の桜があるのですが、一方的に彼に手紙を渡して、その桜の下で見守ってくれていた友達のもとへ走って戻ったとき、安堵からか腰を抜かしてしまいました。

涙しながら、腰を抜かしたことに友達と笑っていたことが思い出に残っています。その後、彼とは何もなく卒業となりましたが、彼との思い出というよりは、友達との青春を思い出すエピソードです（東京都 35歳 女性）

◆中学で離ればなれになった友人と…

私の小学校の同級生に、下の名前が同じ友達がいました。とても仲が良かったのですが、彼女は中学受験をして中高一貫校に、私は公立の中学に進んだため、小学校で離れ離れになり、当時スマホを持っていなかった私は、彼女と連絡も取れなくなってしまいました。

その後、中3になり、つらい受験勉強の末、私は第一志望の高校に合格しました。その第一志望が、彼女が通う中高一貫校の高校です！ そして、3月の入学者説明会の日、ついに私は彼女と再会！ 桜の木の下で一緒に撮った写真は、今でも私の宝物です♪（千葉県 17歳 女性）

＜番組概要＞

番組名：Skyrocket Company

放送日時：毎週月曜～木曜17：00～20：00

パーソナリティ：本部長・マンボウやしろ、秘書・浜崎美保

番組サイト：https://www.tfm.co.jp/sky/

番組公式X： @Skyrocket_Co