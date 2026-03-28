「10枚以上のクレジットカードを使い分け」「年齢×1,000円を財布に常備」あなたは現金派？ キャッシュレス派？リアルな“お金管理術”

TOKYO FMのラジオ番組「Skyrocket Company」（毎週月曜～木曜 17:00～20:00）。本部長・マンボウやしろ、秘書・浜崎美保、そして"リスナー社員"のみなさんと一緒に、毎日さまざまな議題に向き合いながら、リアルな想いや本音をシェアしていく"ラジオの中の会社" です。今回の放送では、会議テーマ「所持金案件 〜現金と電子マネー事情〜」と題し、全国のリスナー社員からメッセージを募りました。数多く寄せられたエピソードのなかから、その一部を紹介します。

◆まるでカードゲーム？

キャッシュレス率は99％です！ 私はクレジットカードを10枚以上持っていて、お店ごとに使い分けています。還元率もすべて覚えていて「これは10％、こっちは0.5％だから……今回はこっち」みたいな判断を毎回しています。

この前、友人と食事をした際、会計のときにApple Payでカードがズラッと並んだ画面を見られ、「えっ、今どれを使ったの？」と聞かれたので、「コンビニはこれ、スーパーはこれ、Suicaチャージはこれ……」と説明していたら、「お前、カードゲームしてるの？」と言われました。そこで初めて自分の異常さに気づきました（埼玉県 22歳 男性）

◆現金は“お守り"代わり

基本的に買い物をするときはキャッシュレス派なのですが、一応現金も持ち歩いています。というのも、何かの本で読んだ「手元に年齢×1,000円分は持っておいたほうがいい」という話を実行しています。今31歳なので、だいたい3万円くらいはお財布に入っています。

使い道は、仕事で利用したコインパーキング支払いだったり、上司に飲み会に誘われたときの支払いだったり、お店が現金しか使えず、あたふたしている友人を助けたり。なんだかんだ現金が活躍するときもあるので、持っていると安心します（東京都 31歳 女性）

◆「現金」＆「電子マネー」それぞれのメリット

私は「現金：電子マネー＝3：7」くらいの比率で使っています。電子マネーのほうが、小銭を出すのにあたふたしないのでお会計がスムーズですし、ポイントが付いたり還元があったりと、お得感も高いので使用率は高めです。とはいえ、不測の事態に備えて、現金も数万円は常に持ち歩いています。

お世話になっているかかりつけの病院が現金のみだったり、スーパーで現金のほうがお得な日があったりするので、まったく持たないという選択肢はありません。それに、現金は“使っている！”という実感も強いので、お金の意識を保つためにも、ある程度持っていたほうがいいのかなと思っています。

一方、夫は完全にキャッシュレス派。基本お財布は持ち歩かず、スマホ1台でほぼすべて支払いを済ませていますが、入出金のデータ管理もアプリでしっかりおこなっていて、正直、私よりもお金の管理ができています（東京都 42歳 女性）

◆使いすぎを反省…今は現金で節約中

キャッシュレス時代に逆らい、今は現金支払いが多いです！ なぜなら、数ヵ月前までクレカを使いすぎて、とんでもない支払額になってしまい、支払いを終わらせることと、毎月のやりくりをしっかりするためにキャッシュレス支払いを封印しているからです……。どうしても現金が使えないところは、デビットカードや交通系ICを使うこともあります。

恥ずかしいことに、クレカの返済を分割しまくった結果、今年の夏頃まで毎月10万円弱の支払いが確定しております……。これ以上、クレカの利用額を増やしたくないし、毎月予算を決めて計画的に使うために、お給料日にお金を一気におろして、「クレカの返済」「光熱費」「食費」「その月の決まった予定の予算」など、用途ごとにバインダーで管理しています。

たまに、予想外の出費でクレカを切ってしまうこともありますが、使う場面は減ってきました！ 返済額がゼロになったら、もっと上手に便利なキャッシュレス決済と付き合えるように考えたいです！（東京都 32歳 女性）

＜番組概要＞

番組名：Skyrocket Company

放送日時：毎週月曜～木曜17：00～20：00

パーソナリティ：本部長・マンボウやしろ、秘書・浜崎美保

番組サイト：https://www.tfm.co.jp/sky/

番組公式X： @Skyrocket_Co