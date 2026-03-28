関西シューゲイズバンド、MoritaSaki in the poolが2ndアルバムを5月リリース

京都を拠点に活動する4人組バンド、MoritaSaki in the poolが2ndアルバム『KIDCORE SCULPTURE』を5月20日にリリースする。

本作は、幼さを単なる「ノスタルジー」や「未完成・未熟」なものとして回収するのではなく、現在進行形の身体や感覚、表現として彫刻するように描き出している。日向と日陰が混在する静かな街と、その上で遊び暮らす日々の退屈、ラバーダック、プールサイドといった情景が、彼ら独自の視点で紡がれている。

MoritaSaki in the poolは、男女のユニゾンボーカルと轟音ギター、疾走感のあるリズムを軸に、シューゲイズやインディーロック、オルタナティブを横断するサウンドを特徴とする。叙情的なメロディとノイジーなサウンドスケープが同居する楽曲群は、繊細さと爆発力を併せ持ち、国内外のリスナーから高い支持を獲得。Spotifyの月間リスナー数は2万人を超え、アジア圏を中心に海外リスナーの比率が高いことも注目されている。

バンドは2024年9月18日にデビューアルバム『Love is Over!』をリリースし、香港でもアナログ盤が発売されるなど、海外での評価を拡大させてきた。2025年のクリスマスには、アコースティック録音によるEP『threelovepopsongs』を発表。今回の2ndアルバムでは、ポップなイメージと轟音サウンドのコントラストをさらに推し進め、バンドとしての新たなフェーズを鮮烈に提示している。

MoritaSaki in the pool

2ND FULL ALBUM『KIDCORE SCULPTURE』

2026年5月20日（水）リリース

価格：3,000円（税込）

■初回限定特典

BONUS GAME ACCESS CARD《FIND THE LOVER DUCKS》

メンバーを操作して遊ぶことができる、本作オリジナルのクエストゲームへのアクセスカードが付属

RELEASE ONE-MAN TOUR

2026年6月14日（日）大阪・LIVE SPACE CONPASS

2026年6月27日（土）東京・GARRET udagawa

時間： OPEN 17:30 / START 18:00

チケット（1D別）

一般：4,000円

U22：2,500円（※LivePocketのみの取り扱い）

発売開始日： 2026年4月4日（土）午前10時より

取扱プレイガイド： LivePocket、イープラス、Zaiko

■来場特典

EXCLUSIVE GAME ACCESS CARD 《MoritaSaki in the Fight》

バンドメンバー喧嘩シミュレーター(二人対戦型格闘ゲーム)