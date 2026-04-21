ビリー・アイリッシュとジェームズ・キャメロン監督が語る、3Dコンサート映画の制作秘話「彼は私を対等に扱ってくれた」

ビリー・アイリッシュ（Billie Eilish）の最新ツアーを収めた映画『ビリー・アイリッシュ - HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR (LIVE IN 3D)』が、5月8日（金）に日米同時公開される。ジェームズ・キャメロンとビリー本人が共同監督を務め、3rdアルバム『HIT ME HARD AND SOFT』（2024年）ワールドツアーの模様を収録。このコンサートフィルムはいかにして完成したのか、その舞台裏に迫る。

※ジャパンプレミア試写会、対象商品予約で抽選40名様をご招待（応募締め切り：本日4月21日（火）23:59）。詳細は記事末尾にて

ビリー・アイリッシュが「HIT ME HARD AND」ツアーの真っ只中にいた頃、ジェームズ・キャメロンから、このショーを3Dコンサート映画にしないかという打診があった。5月8日公開の映画『HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR (LIVE IN 3D)』の独占特別映像の中で、彼女は「答えはもちろん、迷わずイエスだった」と語っている。

本作は、2025年7月に行われたイギリス・マンチェスターでの4日間公演を収録したものだ。2024年9月にスタートしたこのツアーにおいて、彼女はその時点で既に80公演近くをこなしていた。最新作『HIT ME HARD AND SOFT』をはじめ、『Happier Than Ever』や『WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?』、さらにはこれまでのキャリアを網羅したセットリストは完全に固まっており、彼女自身それを細部まで知り尽くしていた。だからこそ、ステージにカメラを持ち込むことがショーの純粋さを損なうのではないかと、一時は懸念を抱いたという。

キャメロンはこう振り返る。「長いクリエイティブ・ミーティングを重ねたよ。非常に協力的ではあったが、彼女にとって確実にコンフォートゾーンの外にあるものを求める場面も常にあった」。だが、ステージ上にカメラを配置したいという要求に対し、ビリーは「絶対にダメ。ショーを変えたくない」と答えた。キャメロンは、「3Dにおいて、親密さこそが強力な力を発揮するのだと彼女を納得するのに、半年かかった」と語っている。

ビリーが共同監督に名を連ねたことも功を奏した。これにより、パフォーマンス自体からステージの照明に至るまで、作品のコントロールと方向性を彼女自身が維持できるようになったからだ。キャメロンは、ビリーが「このショーのすべてのビートを把握している」ことから、監督の役割を分担することを提案した。「彼は本当に私を対等な存在として扱ってくれた」とビリーは言う。「ショーを見られなかった人たちが、まるでそこにいるかのように体験できるというアイデアがとにかく気に入っている。この映画を撮る目的は、私たちが共有しているこの素晴らしい絆を、真に捉えることにあるから」

キャメロンもまた、その点に注目していた。「それは感情的な繋がりであり、本物だ」と彼は述べ、それが単なるポップスターとしての表面的な次元を超えたものであると指摘した。「彼女は正真正銘、ワールドクラスのパフォーマーだよ」

「HIT ME HARD AND SOFT」ツアーは、ビリーのキャリアにおいて最大の規模となった。2025年11月に幕を閉じたこのツアーは、4大陸で106公演に及んだ。今回のコンサート映画は、そのショーを永遠のものにするだけでなく、ひとりのアーティストの極めて重要な瞬間を捉えたドキュメンタリーとしての役割も果たすことになる。

From Rolling Stone US.

映画『ビリー・アイリッシュ - HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR (LIVE IN 3D)』

2026年5月8日（金）劇場公開

〈キャスト〉ビリー・アイリッシュ

〈監督〉ジェームズ・キャメロン＆ビリー・アイリッシュ

特設ページ：https://towapictures.co.jp/be-hit_me_hard_and_soft-the_tour/

ジャパンプレミア試写会

2026年5月5日（火・祝）15:00〜

TOHOシネマズ 六本木ヒルズ・SCREEN 1

下記の商品予約で抽選40名様をご招待

応募期間：本日4月21日（火）23:59まで

【数量限定 | 完全生産限定盤】

『HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR (LIVE)』

2026年5月1日（金）リリース

■3枚組カラー盤（100％リサイクル素材）

■ライブ写真多数収録

■角度によって絵が変わる特製インサート付

予約：https://store.universal-music.co.jp/collections/billie-eilish/products/8827545

✧₊ #ビリー・アイリッシュ ₊✧

日本のファンにメッセージが到着

【数量限定 | 完全生産限定盤】

『HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR (LIVE)』

⟡3枚組カラー盤（100％リサイクル素材）

⟡ライブ写真多数収録

⟡角度によって絵が変わる特製インサート付

5/1(金)発売https://t.co/eCDvK0aP83 pic.twitter.com/u7IMwGF8dL — ビリー・アイリッシュ Billie Eilish 日本公式アカウント (@Billie_EilishJP) April 20, 2026 【動画】映画『ビリー・アイリッシュ - HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR (LIVE IN 3D)』予告編

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