初来日大阪公演は超満員──Adult DVDが語る、ロック×ダンスの現在地とその先へ

ロックミュージック（インディー・ロックやパンク・ロック）とダンスミュージック。イギリスでは80年代から続く伝統と歴史を持つ異ジャンルのハイブリッドだが、それを今の時代の音として鳴らしているバンドが出てきて面白い。

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英リーズ出身の6人組、Adult DVDはそういったバンドの一つで、SNS広告が日本でも注目を集め、4月には初来日公演を成功させたばかりだ。UKの名門インディー・レーベル、Fat Possumとの契約を発表し、昨年はグラストンベリー、Green Man、End Of The Roadなどに出演し、今年はSXSWの出演でも話題を呼んだ。4月10日のライブ（duo MUSIC EXCHANGEで開催された、SYNCHRONICITY26 Pre-Party）の前に、バンドの設立メンバーであるハリー・ハンソン（リードボーカル）とグレッグ・ロンズデール（シンセサイザー、ボーカル）にインタビューを行った。

―なぜ、Adult DVDというバンド名にしたんですか？

ハリー グレッグがよく絵を描くんだけど、「Adult DVD shop」っていう絵を描いて。それを僕たちのスタジオの壁に貼ってたんだ。曲を作り続けながらその絵を見てたから、「じゃあバンド名はこれにしようか」という話になった。検索もしたんだけど、Adult DVDというバンドはまだなかったから。

―このバンド名でライブをやった時、反応はどうでした？

ハリー 日本でライブをやるまでは、全く問題なんてなかったよ。誰も特に疑問に思わなかったし。それで、Xで日本のファンのツイートを翻訳してみると、「音楽は最高だけど、名前がひどい」と書かれていて（笑）。

―それこそ「Bill Murray」という曲で、何度も「Bill Murray, Bill Murray is lost in Japan」って歌ってきましたが、実際に日本に来てみてどうですか？

ハリー 日本は最高だよ。子供の頃からずっと日本には行きたかったんだ。日本に来てライブをやるなんて、スゴく特別なことだから。

グレッグ 僕も全く同じだね。元々日本には彼女と一緒に行くつもりだったけど、今はバンドでここに来てるわけで……ちょっと問題になるかもしれないなあ（笑）。

―2日前の大阪のライブ（4月8日のJANUSでの公演）はどうでした？

ハリー 信じられないくらい良かった。ソールドアウトだったし、会場は満員だった。というか、満員すぎたかもしれない（笑）。お客さんも素晴らしく、僕たちを受け入れてくれたんだ。

グレッグ 正直、お客さんは20人くらいかなと思ってたんだ。

ハリー 僕はさっき、3人って言ったんだけど（笑）。

グレッグ （笑）でも実際は、400～500人来てくれた。しかも、ファンが手作りのバンドグッズを持ってくるんだ。帽子とかネックレスとか。イギリスではあり得ないことだね。

ハリー イギリス人は怠け者だと思わされたね（笑）。ファンの中には、「まさか日本に来るなんて信じられない。ずっと待ってた」ってメッセージをくれた人も何人かいた。

―スタジオ音源とライブ演奏はもちろん違うと思いますが、ライブで特に大切にしていることはありますか？

ハリー 同じ曲でも、音源とライブは違うものになるべきだと思ってる。もしそのバンドが好きなら、ライブを観に行くのはワクワクする体験になるはずだ。基本的には同じ曲でも、ライブは別の体験だから、もっとエネルギーが強いし、そこに照明や音響も加わるからね。

グレッグ 僕たちは割とビジュアル的なバンドだと思うんだ。6人いるし、機材もスゴく多い。もっとお金があれば、バッキングトラックを使ってやることもできるんだけど（笑）。でもお客さんは、実際に楽器を演奏しているところを見たいはずだよね。

―しかも、メンバーに本物のドラマーがいるのがいいですね。

ハリー そうなんだ。僕の大好きなバンドでSoulwaxっていうのがいるんだけど、ライブでドラマーが演奏してたのがカッコ良くてね。それに、僕たちは今でもギターミュージックが大好きだ。だからバンドらしさというのは失いたくないんだ。シンセサイザーだけの演奏もできるだろうけど、バンドとして存在した上で、ダンスミュージックをやってるという形にしたかった。

―打ち込みビートだけでやりたくないわけですね。

ハリー ステージ上ではラップトップもなしだ。

Photo by Kentaro Kambe

ロックダウンで始まった、6人編成のロック×ダンス

―あなたたち2人がAdult DVDの設立メンバーなんですよね？ バンドを始めるに当たって、どういう話をして、コンセプトなどを考えたのですか？

ハリー コロナ禍のロックダウンがきっかけなんだけど、その前の僕たちは別のバンドにいたんだ。僕はシューゲイズのバンドにいて。

グレッグ 僕はサイケデリック・ロックのバンドにいた。

ハリー 地元のリーズは小さな街だから、どのバンドとも顔見知りでしょっちゅう会ってるんだ。

―リーズと言えば、レディング＆リーズ・フェスティバルの開催で有名ですよね。

グレッグ 9歳の時に最初に行ったフェスがそれだよ。ハリーとは地元のバンドのシーンで出会って、連絡を取り合ってて。ロックダウンの時に、オンラインで一緒に曲を作り始めたんだ。それで、コンピューターだけで作ってた曲をライブでやろうと思った時に、これでは足りないな、メンバーが6人必要だなと思って。友達をメンバーに誘ったんだ。

―Adult DVDのような、ロックとダンスミュージックを融合するというスタイルは、イギリスでは80年代から続く伝統と歴史がありますよね。自分たち世代としては、ジャンルの融合をどのようなアプローチでやろうと考えました？

ハリー 僕は新しい音楽も好きだし、昔のハシエンダとかファクトリー・レコードも好きで、アシッドハウスが大好きなんだ。だからそれを組み合わせるのは自然なことだった。それに、イギリスではエレクトロニック・ミュージックを取り入れるバンドが増えてきたから。

グレッグ しかも、ちゃんと今の音でやってるんだ。

―Soulwaxとハシエンダ以外にも、ロックとダンスミュージックの融合で好きなものはありますか？

ハリー ケミカル・ブラザーズは好きだね。僕のお気に入りのライブ映像の一つは、彼らのFUJI ROCK FESTIVALでのライブだ。あれは人生で一番好きなライブ映像かもしれない。

―ケミカル・ブラザーズは何度もFUJI ROCKに出演しているし、今年のFUJI ROCKではTOMORAが出演しますね。

ハリー TOMORAとはベルギーで共演するんだ。是非トムと会って、握手をさせてもらいたい。

―6人のメンバーのうち、4人がシンセサイザー・プレイヤーなんですよね。バンドの結成当初、シンセサイザーはある程度弾けたのですか？

ハリー うちのベーシストはキーボードを弾けるんだけど、弾いてるのはベース（笑）。他はみんな素人だった。

グレッグ メンバーのジェイクが機材を持ってて、そこにMIDIのトラックを全部まとめてる。みんなのシンセサイザーや機材もそこにつなぐんだ。そこからモジュレーションをいろいろいじって、ライブで演奏してる感じだ。シンセサイザーを4人で扱うから、そういうシステムが必要なんだ。

―Adult DVDで初めて使ったシンセサイザーは？

ハリー 303で、今も使ってるよ。Rolandのは高くて買えなかったから、Behringer製だよ。もしRolandの人がこの記事を読んでたら連絡してほしいな（笑）。

―シンセサイザーの使い方がギターみたいですよね。

ハリー そうそう。シンセサイザーにクレイジーなエフェクトをかけるから。モジュレーションを上手く使えばいいんだろうけど、本来の使い方とは違う使い方をしてる。

―だからユニークなサウンドになるんですね。

ハリー 上手くないからだよ。楽な方法でやってるから（笑）。

―4人でシンセサイザーを演奏するから、音のレイヤーがいくつもあるし、1曲の中に聴かせどころがいくつもありますね。

グレッグ 僕たちは耳に残るフックをかなり強く意識して作ってるから。

ハリー ダンスミュージックって基本的に反復的だよね。四つ打ちのビートが続いて、ボーカルのフックが一つあって、それがずっと回っていく。それはそれで素晴らしいんだけど、僕としてはちょっと退屈なんだ。僕はデッカいコーラスの入った曲が好きだ。だからそういうダンスミュージックをやりたい。みんなで歌えるのもいいしね。

―メンバーが6人いる中で、曲作りのプロセスはどうしているのですか？

グレッグ 基本的にはグループに分かれて作る。もし全員で一緒にやったら、たぶん喧嘩になると思う（笑）。まず何人かでアイデアを出して、それを他のメンバーに送る。誰かがまた手を加えて、それをまた回していく。最終的にトラックを完成させて、じゃあこれをどうライブでやろうかって考える。だからある意味、逆算していく感じだね。それでライブでは少し違うサウンドになるんだ。

ハリー ライブでは、自分たちで作った曲のカバーバンドになるんだ（笑）。

―バンドの最初の曲「Broken English」と最新曲「Real Tree Lee」を比べると、何が一番大きく変化しましたか？

ハリー ちょうど昨夜、新宿のバーにいたんだけど、僕たちの最初の曲がかかったんだよ。4年ぶりに聴いたけど、いい曲だったね！（笑） 基本的な部分は変わっていないんだ。進化はしてるけど、同じ理念でやってるから。

グレッグ 今は90年代っぽいサウンドに進化してると思う。

―ニューアルバムを出すとのことですが、さらなる進化をしています？

グレッグ もちろん！ インディー・ロック的な要素もあるし、全体的に少しヘヴィになってる。ある曲はクラウトロックっぽい感じもあるし、ザ・ホワイト・ストライプスみたいなギターのラインもある。ダンス寄りの曲はよりプロディジー的な方向に向かってるね。基本的には、すべてにおいてエネルギーが高い状態をキープしてるよ。

ハリー ヘヴィなギターサウンドか、ヘヴィなダンスサウンドか、どちらかだね。

グレッグ 「Real Tree Lee」をリリースした時は、あれがちょうど中間地点みたいな感じだった。

ハリー 今まで単発で曲を出したり、EPを出したりしてきたけど、アルバムを作るってこんなに違うものなのかと思ったよ。作業量が多いし、カバーしなきゃいけないことも多い。歌詞で言いたいこともたくさんあるし。長いプロセスではあったけど、めちゃくちゃ楽しかったね。

―Adult DVDの曲って、歌詞も面白いんですよね。歌詞は誰が書いているんですか？

ハリー 僕たち2人とも書いてる。だけど、どの歌詞も僕のことじゃないし、グレッグのことでもなくて、全部作り話なんだ（笑）。キャラクターみたいなものだよ。だって、すでに多くのバンドが自分のことを歌ってるじゃない？ 失恋とか、そういう話ばかりで。だから僕たちは、もっと違う面白いことをやりたかった。

グレッグ 観察してる感じだね。例えば、ニューアルバムの「Cowboys」って曲は、スーパーマーケットにいるカウボーイの話だ。アクションフィギュアのキャラクターを見てるような感じで歌いたいんだ。ちょっと皮肉の入った笑える歌詞で、深刻なものじゃない。

ハリー 全部作り話だから、アイデアが尽きないんだよ（笑）。

―ダンスミュージックって、シンプルなワードが異様に頭に残ったりしますよね。例えば、「Bill Murray」を演奏した時とか、お客さんはついつい一緒になって歌ったりしそうですが。

ハリー フランスでやった時は、僕が「Dont worry（心配するな）」って歌ってると思われたよ（笑）。でも、そのくらい頭に残ったんじゃないかな。

―最新曲の「Real Tree Lee」はまた歌詞が変わっていますよね。終末オタク、ミリタリーオタク、陰謀論者、インセルが混ざったようなキャラを歌っていて。これってアメリカ人のことですか？

グレッグ しーーーーっ（笑）。間違いなく、良い人間ではないね。トランプ支持層みたいなタイプだよ。

―先ほど、新宿のバーに行ったという話が出ましたが、お酒は好きなんですか？

ハリー 大好きだよ。日本にはバーが多すぎる。全部行ってみたくて、頑張ってるんだけどさ。酒好きという点で、イギリス人と日本人は同じ仲間だ（笑）。

―2人にとって、バンドのライブとクラブのパーティの楽しみ方ってどんな感じなのでしょうか？

ハリー どちらも好きだけど、僕はバンドのライブの方が好きだね。クラブでビートのループを延々と聴いてたら疲れてしまうから。僕も歳だからね（笑）。僕にとって最高なのは、バンドのライブを観て、アンプから爆音が鳴り響いてて、ドラマーが全力で叩いてるのを感じることなんだ。

―これまでで最高だったクラブのパーティはあります？

ハリー ブリストルのBugged Out!だね。家族で行くホリデーパークを丸ごと使ったようなパーティだった。2manydjsとかエロル・アルカンとか、昔ながらのDJたちが出てて、最高のパーティだった。

グレッグ 日本のアサヒビールがスポンサーのパーティで、亡くなる前のアンディ・ウェザーオールを観られたのは良かったな。

―イギリスからは2010年代にポストパンク・リバイバルのバンドがいくつも出てきましたが、Adult DVDは似て非なるものというか、文脈が違うと思いました。

グレッグ そうだね。僕たちもしばらく「ポストパンク」って言われてたよ。でもニューアルバムが出たら、ポストパンクの枠から外してほしいな（笑）。地元がリーズで、マンチェスターとか北部の音楽からの影響もあるから、違うものだと思うんだ。

―ニューアルバムはいつリリースされるのですか？

ハリー 年内には出ると思う。上手くいけば9月の終わりだ。今はちょうどミックスとマスタリングに取りかかってる。

―ニューアルバムからの新曲はすでにライブでは披露しています？

ハリー 今夜のライブで、アルバムの1曲目となる「Coffin Dodger」（注：「 死にかけの年寄り」の意味）をやる予定だ。

―非常に気になりますね……。ちなみに、これまでで一番良かったライブは？

ハリー 二つあるよ。一つは大阪。ステージに立った時、あんなに盛り上がるとは思ってなかった。もう一つはウェールズのGreen Man Festival。そこも大阪と同じで、突然1000人くらい集まって、みんなめちゃくちゃ盛り上がったんだ。予想していなかったのにそういう状況になるライブが、やっぱり一番好きだね。

グレッグ 泣きそうになる瞬間だった。大阪でも涙が出そうだった。

ハリー ステージで泣くのはカッコ悪いよ（笑）。

Adult DVD（アダルトDVD）

「Real Tree Lee」

Fat Possum

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