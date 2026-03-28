日本テレビ系バラエティ番組『メシドラ 兼近＆真之介のグルメドライブ』のスペシャルが、きょう28日(22:00～)に放送。赤西仁をゲストに迎える。

赤西仁

今回の舞台は埼玉県戸田市。兼近大樹（EXIT）、満島真之介とともに、行き先だけを決めて自由に車を走らせる“アポなしドライブ旅”を繰り広げる。

オープニングでは、妙顕寺の桜の下で薄手のニット姿の赤西が登場。満島とは初対面、兼近とも過去にリモートで共演したのみという関係性の中、3人でタイトルコールを行い、呼び方を決めるなど距離を縮めていく。

車内トークでは、赤西のキャリアの原点に話題が及び、アイドルグループ・KAT-TUNとしてデビュー後、わずか半年で単身アメリカへ渡った当時について「怖かったね」と振り返るなど、人気絶頂期の決断の裏側を語る。

最初に訪れたカフェでは、外食や家事をめぐる話題に。自炊中心だという満島に対し、赤西は「洗い物が苦手」と本音を明かし、兼近も共感。家事分担をめぐるリアルなトークが展開される。

続いて訪れたバスケットボール施設では、食事代をかけた対決を実施。バスケ経験者の満島が有利な展開となる中、兼近と赤西がどこまで対抗できるのかが見どころだ。

酒屋では、兼近と満島が赤西をイメージした酒を1本ずつ選び、赤西が「やっぱバラエティっぽい」と評する場面も。その後はクラフトビール店を訪れ、現在の生活について語る中で、親交のあるお笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏に突然電話をかける。

番組恒例の「お悩み相談カーラジオ」では、思春期の男子からの恋愛相談に回答。赤西が照れながらも自身の考えを語り、兼近の持論とのやり取りも繰り広げられる。

最後に訪れた和食店では、食事を楽しみながら人生観についてトーク。「あれやんなきゃよかったとかは一切ないかも」と語る赤西が、失敗との向き合い方を明かす。

【編集部MEMO】

『メシドラ』は、兼近と満島がゲストを迎えて台本なし、仕込みなしのグルメドライブを敢行。食べたグルメの料金は自腹となり、その場の“男子校”ノリで誰が支払うかを決める。直近では、前田公輝＆工藤阿須加、佐久間大介(Snow Man)＆椎名桔平、坂東龍汰、成田凌、竹内涼真、丸山智己＆加藤諒、槙野智章、奥田瑛二、関口メンディー、藤木直人らが出演している。

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