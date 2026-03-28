ビザ・ワールドワイド・ジャパンは3月27日、世界最大級のK-POPファン&アーティストフェスティバル「KCON JAPAN 2026」に、オフィシャルペイメントパートナーとして協賛することを発表した。

KCON JAPAN 2026

ファンカルチャーにおける"特別な瞬間"を決済で支援

同社は音楽やエンターテインメントをはじめとするファンカルチャーを、日常から特別な瞬間まで支える決済体験の提供に取り組んでいる。

これまでファンにとって記憶に残る体験の場において、安心・安全でスムーズな決済環境を提供することで、来場者が体験そのものに集中できる環境づくりを支援してきた。そうした取り組みの一環として、このたび、5月8日～10日まで千葉県・幕張メッセで開催されるKCON JAPAN 2026にオフィシャルペイメントパートナーとして協賛する。

KCONは、K-POPをはじめ、Kビューティー、Kフード、Kコンテンツなど多様なKカルチャーを一度に体験できるグローバルフェスティバルとして、世界各地で開催されてきた。今回も、多くのファンがアーティストやカルチャーとの出会いを楽しむことが期待されている。

同社は本イベントにおいて、タッチ決済をはじめとする安心・安全かつスムーズな支払い体験を通じて、会場内での支払いに伴う煩わしさを軽減し、ステージやコンベンション、ショッピングといった体験そのものに没入できる環境づくりを支える。

また、本協賛にあわせ、来場前から当日までファン体験を広げる各種キャンペーンおよび特典を展開する。

Visa × KCON JAPAN 2026 ご招待キャンペーン

Visa × KCON JAPAN 2026 ご招待キャンペーン

同社公式Instagramをフォローのうえ、該当投稿へのコメントおよび「いいね」を行った人の中から、抽選で合計ペア85組170名をKCON JAPAN 2026に招待する。応募期間は3月28日～4月7日まで。

イベント会場におけるVisa特典

会場内でVisaのタッチ決済を利用した人を対象に、限定ノベルティグッズをプレゼントする。数に限りがあり、なくなり次第終了となる。

「これらの取り組みを通じ、Visaはイベント前から会場内まで、決済を起点にファン体験の価値を広げていきます。今後も、ファンカルチャーを支える多様な場面において、パートナー企業との協業を通じ、人々の体験価値を高める取り組みを推進してまいります。さらに、このような取り組みは国内のイベントにとどまらず、韓国をはじめとする海外旅行のシーンにも広がっており、Visaは、安心・安全でスムーズな決済を通じてファンカルチャーを起点とした体験を支えるとともに、優待や特典の提供によって体験の幅を広げています」(同社)