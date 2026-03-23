【3月24日更新! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!

2026年3月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!

3月24日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! いちごスイーツ専門店・ICHIBIKOとのコラボレーション商品や、食感が楽しい新作ケーキなど、気になる品が多数ラインナップしています。

ローソン2026年3月の新商品スイーツまとめ

いま食べたい! これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「Uchi Cafe×ICHIBIKO どらもっち いちご」(257円)

「Uchi Cafe×ICHIBIKO どらもっち いちご」(257円)

価格 : 257円

エネルギー : 234kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

いちごスイーツ専門店・ICHIBIKOとのコラボレーション商品から、いちごのどらもっちが登場です。ホイップといちごソースをブレンドしたいちごクリームと、甘酸っぱいいちごソースの2層仕立て。どらもっち特有のもちもち生地といちごの爽やかな味わいが絶妙にマッチした一品になっています。

「Uchi Cafe×ICHIBIKO いちごショートケーキのクレープ」(333円)

価格 : 333円

エネルギー : 263kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

こちらもICHIBIKOコラボ商品のいちごショートケーキのクレープが登場です。ショートケーキのような贅沢感をクレープで手軽に楽しめるこちら。いちごの甘酸っぱい味わいとホイップの甘みが口のなかでとろける、自分へのご褒美にぴったりなスイーツに仕上がっています。

「クリームたっぷり! ふわもち冷やしクリームパン カスタードホイップ」(181円)

「クリームたっぷり! ふわもち冷やしクリームパン カスタードホイップ」(181円)

価格 : 181円

エネルギー : 236kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ふわもち生地のなかにカスタードホイップがたっぷり入った、とろけるような口どけのクリームパンが登場です。なまえの通りクリームたっぷりのボリューム感が魅力で、ひんやり冷たい状態で楽しむのがおすすめ。ふわふわでもちもちとした生地の食感もあわせて楽しめる一品です。

「ふわもちパンケーキ あんバター 2個入」(171円)

「ふわもちパンケーキ あんバター 2個入」(171円)

価格 : 171円

エネルギー : 485kcal

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ふんわり・もっちりとしたパンケーキに、風味の良いつぶあんとバター入りマーガリンを合わせた一品が登場です。あんこの上品な甘さとバター入りマーガリンのコク、ほのかな塩味が相性抜群。2個入りなので、朝食やおやつにシェアして楽しむのもおすすめの商品になっています。

「抹茶とホワイトチョコのスコーン 4個入」(246円)

価格 : 246円

エネルギー : 114kcal

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

おやつにもぴったりな、抹茶とホワイトチョコのスコーン 4個入が登場です。抹茶のほろ苦い香りと、ホワイトチョコのミルキーな甘みが絶妙なバランス。一口サイズで食べやすく、家族や友人とシェアしながら楽しめる、香り豊かなスコーンに仕上がっています。

まとめ

3月24日以降に購入できる新商品は、「Uchi Cafe×ICHIBIKO どらもっち いちご」や「Uchi Cafe×ICHIBIKO いちごショートケーキのクレープ」、「抹茶とホワイトチョコのスコーン 4個入」など、さまざまな商品がラインナップ。気になるスイーツがあれば、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか?

※画像は公式ホームページより引用