Amaneが運営する表参道の完全個室焼肉店「にくといろ」は、3月より独自の生成AI技術で記念写真を動画化してプレゼントする新サービス「AI焼肉」を開始した。

同サービスは、撮影した1枚の写真をもとに、店舗独自の生成AIがオリジナル動画を制作するというもの。動画テーマや希望シチュエーションを入力すれば、それに合わせて動画を作成する。誕生日サプライズや、旅の記録としてSNSでシェアするなど、さまざまな使い方ができる。

プロモーションモデルには、俳優の遊馬晃祐氏と声優の鷲見友美ジェナ氏を起用した。インバウンド需要や記念日利用が多い同店では、食事を単なる消費ではなく「物語を持ち帰る体験」へと進化させることを目指している。

サービス希望者は、店内の二次元バーコードから専用サイトへアクセスし、希望のシチュエーションやテーマを入力して写真を撮影するだけで、後日オリジナルの記念映像を受け取れる。データはローカル環境で処理され、1カ月以内に削除されるためセキュリティ面も安心できる。

全席完全個室のプライベートな空間で、美味しい肉を味わいながら最新技術による特別な思い出作りを楽しめる次世代の外食体験を提供する。