JR東海グループは、商業施設「NAKAGAWA CANAL DOORS(ナカガワ カナル ドアーズ)」の開業と、ぴよりん15周年を記念して、高さ約7mの巨大ぴよりんバルーンを制作するという。これに伴い、制作支援を募るクラウドファンディングをJR東海MARKETで実施する。名古屋市・中川運河沿いの事業者とも連携した多彩な返礼品を用意し、地域一体となって新名所を盛り上げる。

キービジュアル

高さ7mの巨大バルーンが「新しい名古屋の玄関口」に

累計販売個数500万ぴよを突破し、名古屋観光特使も務める「ぴよりん」。2026年6月に新たに開業する「NAKAGAWA CANAL DOORS」のエントランスに、実物の約100万ぴよ分に相当する約7mの巨大バルーンを設置する企画だ。東海道新幹線からも見えるロケーションで、名古屋を訪れる人々をお出迎え・お見送りする。設置期間は2026年6月18日〜9月17日まで、時間は10:00〜17:30を予定している。入場料は無料だが、強風や荒天等の気象条件により展示が中止となる場合があるという。

新幹線から見たイメージ

ぴよりん史上初のクラウドファンディングを実施

今回のプロジェクトでは、これまで愛顧いただいたファンへの感謝とともに、地域をPRしたいという思いから、中川運河沿いの事業者とコラボした限定グッズやイベントを多数用意したという。実施期間は2026年3月23日10:00〜5月22日23:59までとなり、目標金額5,000,000円を目指す。形式はAll in形式を採用しており、目標額の達成可否に関わらず施策の実施や返礼品の発送が行われる仕組みだ。

体験型リターン!パティシエと作る「ぴよりん手づくり体験教室」

ぴよりん手作り体験教室ビジュアル

パティシエと一緒に、ぴよりんの命とも言える「顔付け」を体験できる期間限定イベントだ。作ったぴよりんはその場で食べることができ、自分だけのぴよりんを作れる貴重な機会となる。支援額は5,000円で、7月25日、26日、8月1日、2日の計4日間開催される。

あなたの1票で決まる「復刻ぴよりん総選挙!」

過去に登場した300種類以上の限定レパートリーから、人気の高かった12種類を厳選。皆さまの投票により上位2つに選ばれたぴよりんの限定アソートを受け取ることができる。支援額は4,000円で、投票券とアソートがセットになっており、お渡し時期は9月上旬を予定している。

開業前の「ぴよりんvillage」プレミア先行招待券

2026年6月に名古屋駅に誕生する、飲食・物販スペースを備えた「ぴよりんvillage」。開業前の空間をいち早く体験できるプレミア先行招待券を、クラウドファンディング限定で用意したという。支援額は10,000円で、ノベルティも付属する。実施日は6月13日の16〜18時となっている。

地元事業者コラボ!「バーミキュラ ビレッジ」での体験教室

バーミキュラ ビレッジ体験教室

中川運河沿いの人気施設「バーミキュラ ビレッジ」での特別イベントも開催決定した。バーミキュラ専属シェフと考案した限定ぴよりんを制作し、季節のフルーツコンフィチュールと共に楽しめる。支援額は7,000円で、8月21日、22日の2日間にわたり実施される予定だ。

近藤印刷「重ね絵アート」と三ツ矢製菓「ビスくん」コラボ缶

地元の老舗企業とのコラボグッズも見逃せない。近藤印刷のSDGsブランド「ethica」による、限定イラストをあしらった重ね絵アートは支援額6,000円。

また、人気キャラクター「ビスくん」とぴよりんが初コラボした限定アソート缶は支援額5,000円で用意されている。オリジナルデザインの缶の中には、ぴよりんサブレ、ビスくん、ぴよりんシュガーが入っており、いずれも7月以降順次発送される予定だ。

返礼品はすべて先着順での支援となる。人数や個数に限定があるものは、実施期間内であっても受付終了となる場合があるため、早めの確認が推奨される。このほか、記事に記載のないグッズやイベントの詳細、支援にあたっての留意事項については、JR東海MARKETの特設ページに掲載されている。