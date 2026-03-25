50代からの再スタートは遅くない！ 茂木健一郎が教える「一歩踏み出せる人」の思考法とは？

脳科学者の茂木健一郎がパーソナリティをつとめ、日本や世界を舞台に活躍しているゲストの“挑戦”に迫るTOKYO FMのラジオ番組「Dream HEART」（毎週土曜 22:00～22:30）。 当番組のスピンオフ番組「茂木健一郎のポジティブ脳教室」を、TOKYO FMがお送りするポッドキャストポータルサイト「TOKYO FM ポッドキャスト」で配信中！ リスナーの皆様から寄せられたお悩みに、茂木が脳科学的視点から回答して「ポジティブな考え方」を伝授していきます。

今回の配信では、「50代からの復職と、一歩踏み出す勇気」に関する相談に、茂木が脳科学的な視点からアドバイスを送りました。

＜リスナーからの相談＞

育児や介護に追われる日々の中で、気が付けば50歳になっていました。自分なりの目標はあるのですが、なかなか一歩を踏み出せず、行動に移せないことが悩みです。

数年前から「復職したい」「自分のために時間やお金を使いたい」と思ってきました。しかし、「家事や育児は誰がやるのか」という現実や、夫の体調の問題もあり、タイミングを逃してきました。もっと自分に我慢せず、行動に移せるようになりたいです。不安を乗り越えて勇気を出すための、気持ちの持ち方についてアドバイスをいただけたら嬉しいです。

＜茂木の回答＞

メッセージをありがとうございます。文面を拝見する限り、相談者さんは今のままでとても「良い」と思いますよ。

復職して自分の仕事をしたい、自分自身に使えるお金や時間が欲しい。一方で、家族の状況を考えて復職を待つ。相談文にはタイミングを「逃してきた」とありますが、それは逃したのではなく、今は待とうという「判断」をご自身でされてきたのだと思います。これは非常に立派なことです。

実は脳科学的に言うと、「行動する」ことと同じくらい、「行動しない（抑制する）」ということも非常に重要な機能です。ですから、相談者さんはこれまで、状況に応じて適切な判断を積み重ねてこられたのではないでしょうか。

■「小さな準備」から始めてみる

もし、育児が一段落したり、介護の負担が軽くなったりして「今がタイミングだ」と思えたら、その時に動けば良いのです。これは「我慢」ではなく、あくまで「判断」の問題です。

仮に復職するにしても、正社員でバリバリ働くことだけが正解ではありません。今はリモートワークやパートタイムなど、多様な働き方があります。まずは情報を集めたり、誰かの話を聞きに行ったりするような「小さな準備」から始めてみるのがおすすめです。

また、周囲の方に自分の気持ちを話してみることも大切です。仕事というものは、公的な窓口だけでなく、意外と知人の紹介から決まることが多いものです。我々はこれを「弱い絆」と呼びますが、親友のような近い関係よりも、知り合いの知り合いといった「少し距離のあるネットワーク」から、新しい機会が舞い込んでくる傾向があります。

「今は家庭を優先しているけれど、そろそろ自分の仕事を持ちたいと思っている」と周囲に伝えておくだけで、素敵な縁がつながるかもしれません。

■「50歳」という数字に科学的な意味はない

自分のために時間やお金を使うことは、決してわがままではありません。次のフェーズで自分らしい選択ができるよう、焦らずに情報を集めてみてください。

また「50歳」という年齢を気にされているようですが、科学者の視点から言えば、50という数字は10進法で区切りが良いというだけで、生物学的には特別な意味はありません。

ポジティブな思考を持つためのヒントは、「残りの人生において、今が一番若い」と捉えることです。何歳になっても、前向きな気持ちでいることは可能です。相談者さんなら、きっと良い選択ができるはずです。まずは小さな一歩から始めてみてくださいね。

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音声版「茂木健一郎のポジティブ脳教室」

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＜番組情報＞

番組名：茂木健一郎のポジティブ脳教室

配信日時：毎週土曜 22:30配信（予定）

パーソナリティ：茂木健一郎

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/dreamheart/