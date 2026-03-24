ウルグアイサッカー協会（AUF）は23日、3月の国際親善試合を戦うウルグアイ代表のメンバー28名を発表した。

マルセロ・ビエルサ監督が率いるウルグアイ代表は、FIFAワールドカップ26南米予選をアルゼンチン代表、エクアドル代表、コロンビア代表に次ぐ4位で突破。5大会連続15回目のFIFAワールドカップ本大会出場を決めていた。FIFAワールドカップ2026ではグループHに入り、スペイン代表、カーボベルデ代表、サウジアラビア代表と同居している。

そんなウルグアイ代表は、本大会前最後のインターナショナルマッチウィークとなる3月に、ヨーロッパ遠征に臨む。同27日にはイングランド代表と、同31日にはアルジェリア代表と対戦。イングランド代表との試合は、イギリス・ロンドンの『ウェンブリー・スタジアム』で開催され、アルジェリア代表とのゲームは、イタリア・トリノに位置し、ユヴェントスが本拠地として使用する『アリアンツ・スタジアム』にてキックオフ予定。なお、『ウェンブリー・スタジアム』では、同31日にイングランド代表と日本代表のゲームも控えている。

今回、ウルグアイ代表の欧州遠征に臨むメンバー28名が発表。DFロナルド・アラウホ、DFホセ・マリア・ヒメネス、MFマヌエル・ウガルテ、MFフェデリコ・バルベルデ、FWダルウィン・ヌニェスら、FIFAワールドカップ2026でも主軸を担うと目される“常連組”は、順当に選出された。

また、“復帰組”となる選手も複数名リストに入っている。MFニコラス・デ・ラ・クルスは、ケガの影響もあって昨年3月のFIFAワールドカップ26南米予選を最後に“セレステ”から遠ざかっていたものの、約1年ぶりにメンバー入り。MFアグスティン・カノッビオについては、コパ・アメリカ2024以来、約1年8カ月ぶりの代表復帰を果たした。

カノッビオはコパ・アメリカ2024では1試合に途中出場したものの、同大会ではトレーニングパートナーのような役割を与えられていた。大会終了後にはビエルサ監督とカノッビオの確執が報じられ、父のオズバルド氏はラジオ番組『Todo pelota』にて、「ビエルサが代表監督である限り、彼が戻ってくることはないだろう」とも発言した。

しかしながら、カノッビオは所属クラブのフルミネンセで好調を維持しており、今季のカンピオナート・ブラジレイロ・セリエA（ブラジル全国選手権）では7試合に出場して3ゴールをマーク。これらの活躍を受けて、代表復帰待望論も囁かれていたなか、大手メディア『ESPN』の情報によると、ビエルサ監督自らがカノッビオと話の場を設け、今回代表復帰に至ったようだ。

ビエルサ監督が“和解”したのはカノッビオだけではない。『ESPN』によると、39歳のベテランGKフェルナンド・ムスレラとも話し合いの場を設けており、今回、同選手はFIFAワールドカップカタール2022以来、約3年3カ月ぶりの“セレステ”復帰を果たした。

昨年夏に14年間在籍したガラタサライを退団し、エストゥディアンテスへ加入したムスレラは、現在も同クラブの正守護神として活躍中。『ESPN』によると、ウルグアイ代表ではGKチームのまとめ役を担う可能性が高そうだが、これまでFIFAワールドカップに4大会連続で出場し、南アフリカ大会では準決勝進出に貢献した守護神がチームに戻ってきたことは、チームにとってポジティブな追い風となるかもしれない。

今回、AUFが発表したウルグアイ代表のメンバー28名は下記の通り。

◆■ウルグアイ代表

▼GK

セルヒオ・ロシェ（インテルナシオナル／ブラジル）

サンティアゴ・メレ（モンテレイ／メキシコ）

フェルナンド・ムスレラ（エストゥディアンテス／アルゼンチン）

▼DF

ギジェルモ・バレラ（フラメンゴ／ブラジル）

ホセ・ルイス・ロドリゲス（ヴァスコ・ダ・ガマ／ブラジル）

ロナルド・アラウホ（バルセロナ／スペイン）

ホセ・マリア・ヒメネス（アトレティコ・マドリード／スペイン）

サンティ・ブエノ（ウルヴァーハンプトン／イングランド）

セバスティアン・カセレス（クラブ・アメリカ／メキシコ）

マティアス・オリベラ（ナポリ／イタリア）

ホアキン・ピケレス（パルメイラス／ブラジル）

マティアス・ビーニャ（リーベル・プレート／アルゼンチン）

▼MF

マヌエル・ウガルテ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）

ニコラス・フォンセカ（オビエド／スペイン）

エミリアーノ・マルティネス（パルメイラス／ブラジル）

フェデリコ・バルベルデ（レアル・マドリード／スペイン）

ニコラス・デ・ラ・クルス（フラメンゴ／ブラジル）

ファクンド・ペリストリ（パナシナイコス／ギリシャ）

ファクンド・トーレス（オースティン／アメリカ）

フアン・マヌエル・サナブリア（レアル・ソルトレイク／アメリカ）

マクシミリアーノ・アラウホ（スポルティング／ポルトガル）

ブライアン・ロドリゲス（クラブ・アメリカ／メキシコ）

アグスティン・カノッビオ（フルミネンセ／ブラジル）

ジョルジアン・デ・アラスカエタ（フラメンゴ／ブラジル）

▼FW

ロドリゴ・アギーレ（UANLティグレス／メキシコ）

アグスティン・アルバレス（モンツァ／イタリア）

フェデリコ・ビニャス（オビエド／スペイン）

ダルウィン・ヌニェス（アル・ヒラル／サウジアラビア）

【画像】ウルグアイ代表メンバー（顔写真付き）