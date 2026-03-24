ブレーメンに所属するU－21ドイツ代表GK長田澪（ミオ・バックハウス）が、ドイツ誌『キッカー』のブンデスリーガ週間ベストイレブンに選出された。

ブンデスリーガ第21節が21日に行われ、ブレーメンは敵地で残留争いの“ライバル”であるヴォルフスブルクと対戦した。日本代表DF菅原由勢とともに先発出場した長田は随所で好セーブを披露し、チームの勝利に大きく貢献。45＋2分にはボックス内からの強烈な一撃を左手指先で弾くなど、ゴール期待値「0.95」を記録していたヴォルフスブルクの攻撃を見事に完封した。

この試合での活躍が高く評価され、長田は『キッカー』によるブンデスリーガ第27節のベストイレブンに選出。そのほかには4発快勝のバイエルンからクロアチア代表DFヨシプ・スタニシッチ、ドイツ代表FWセルジュ・ニャブリ、フランス代表FWミカエル・オリーズの3名、大量5得点を奪ったシュトゥットガルトからドイツ代表MFアンジェロ・シュティーラー、同FWデニス・ウンダヴの2名が名を連ねている。

試合後にはチームメイトの菅原が「ブンデスリーガで最高のGKです」と長田を称賛。ダニエル・ティウネ監督も「GKとしてクリーンシートを達成し、あれだけのセーブを見せたのだから評価も星付きの1点（最高評価）だよ」と賛辞を送っている。また、長田自身も「特別な試合で特別な勝利を挙げることができました。GKにとって無失点で試合を終えるのはいつだって最高の気分です」と自身のプレーへの手応えを口にした。

長田は2004年4月16日にドイツ人の父と日本人の母の間に生まれ、かつて川崎フロンターレの下部組織にも在籍。2018年にブレーメンの下部組織に入団すると、オランダでの武者修行を経て今シーズンのブンデスリーガ開幕節でトップチームデビューを飾った。

【ハイライト動画】長田澪が勝利に貢献！ 菅原由勢も先発のブレーメンが大きな勝利