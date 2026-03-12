Uber Eatsは3月9日、鹿児島県奄美市や沖縄県宮古島市、石垣市を含む16道府県46市町村で新たにサービスを開始した。

Uber Eats、初の離島を含む地方都市へ本格展開

今回は、ブランドとして国内初の離島展開となる。福知山市(京都府)や伊賀市(三重県)、中津川市(岐阜県)など、独自の生活圏を形成する地方都市へもサービスを拡充した。人口規模や地理的条件に関わらず、地域の生活を支えるサービスとして利用できる環境を進めていく。

新規サービス提供エリアは下記のとおり。

北海道：音更町、芽室町、幕別町(既存提供エリアもあり)

埼玉県：秩父市、皆野町、長瀞町、横瀬町

静岡県：牧之原市、吉田町(既存提供エリアもあり)

岐阜県：川辺町、中津川市、関ケ原町、瑞浪市、揖斐川町、垂井町、土岐市、恵那市、池田町(既存提供エリアもあり)

三重県：名張市、伊賀市、朝日町(既存提供エリアもあり)

滋賀県：竜王町、甲賀市、近江八幡市(既存提供エリアもあり)

京都府：福知山市、綾部市、舞鶴市

兵庫県：豊岡市

和歌山県：田辺市、上富田町

鳥取県：境港市(既存提供エリアもあり)

岡山県：津山市、鏡野町

徳島県：阿南市(既存提供エリアもあり)

香川県：観音寺市、三豊市

福岡県：大川市、柳川市、筑後市、八女市、大木町

鹿児島県：薩摩川内市、姶良市、奄美市

沖縄県：石垣市、宮古島市

サービス拡大エリアは下記のとおり。

北海道：帯広市

静岡県：島田市、焼津市、藤枝市

岐阜県：大野町、海津市、大垣市、美濃加茂市、多治見市、神戸町、可児市、御嵩町、養老町

三重県：川越町、東員町、桑名市

滋賀県：東近江市、愛荘町、米原市、湖南市、野洲市、長浜市

鳥取県：米子市

山口県：下松市、周南市

徳島県：小松島市

福岡県：久留米市、みやま市

長崎県：長崎市、諫早市、大村市

鹿児島県：霧島市、鹿屋市、肝付町