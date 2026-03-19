津田健次郎 レジェンド声優・大塚明夫＆山寺宏一との“お芝居談義”に大感激「僕ともお芝居の組み立てが全然違うので…」

声優・俳優の津田健次郎がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「津田健次郎 SPEA/KING」（毎週日曜 12:00～12:30）。声優として数々の人気アニメ作品、俳優としても話題のドラマ・映画に出演。今もっとも注目を集める才能・津田健次郎のパーソナルな一面が知れるレギュラーラジオ番組です。3月15日（日）の放送は、先輩声優の大塚明夫さん、山寺宏一さんと共演したテレビ番組「ビストロボイス」（NHK Eテレ）について語りました。

◆レジェンド先輩とお芝居談義！

＜リスナーからのメッセージ＞

「『ビストロボイス』を拝見しました。大塚明夫さんとの低音共演で目も耳も幸せになりました。津田さんの声の分析だけでなく、大塚さんからも演技の分析をされていて、いつもとは違う後輩感がものすごく出ていましたね。ギリギリを攻めているなと、うっすら感じました」

津田：「ビストロボイス」というNHKでやっている山寺宏一さんの番組がありまして、そこに大塚明夫さんと僕をゲストに呼んでいただきました。

レジェンド先輩お2人と、しかも、ほぼお芝居に特化した話をする機会なんてないですし、スタッフさんと事前にちらっと打ち合わせをしたときに、「マニアックであればあるほどいい、そんな番組なので」みたいな話をしていただいて「いいんですか!?」と思って。普通の番組だと、ゲストとして呼ばれても、そこまでマニアックなお芝居の話なんてできないので、面白かったですね。

先輩方お2人とも、全然違うタイプのお芝居の組み立て方をされていて、僕とも多分お芝居の組み立て方が全然違うので、純粋にゲストとして出演したというよりも、本当に先輩方お2人とご飯を食べて、マジトーンでお芝居の話をさせていただいたような、そんな素敵な会でした。僕の話は置いといて、お芝居に興味のある方、やっていらっしゃる方、特にお若い方には勉強になることがたくさんあると思います。

＜番組概要＞

番組名：津田健次郎 SPEA/KING

放送日時：毎週日曜 12:00～12:30

パーソナリティ：津田健次郎

番組Webサイト：https://audee-membership.jp/tsuda-speaking/

番組公式X：@tsuda_speaking