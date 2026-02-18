コスモエネルギーホールディングスは2026年3月14日、山口県下関市にて「コスモ アースコンシャス アクト クリーン・キャンペーン」を開催する。同イベントでは清掃活動に加え、下関市の脱炭素化への取り組みやSAF(Sustainable Aviation Fuel：持続可能な航空燃料)などについて学べるプログラムを実施する。

山口県下関市で「コスモ アースコンシャス アクト クリーン・キャンペーン」開催

清掃活動×体験しながら学べるイベント×エコトークショー

「コスモ アースコンシャス アクト」はコスモがグループ理念に掲げる「地球と人間と社会の調和と共生」の考え方のもと、TOKYO FM及び全国FM放送協議会(JFN)加盟局と共に展開している、地球環境の保護と保全を呼びかける活動。「クリーン・キャンペーン」はコスモ アースコンシャス アクトの一環として、2001年から全国各地で継続的に実施している清掃活動だ。

【イベント概要】

■開催日時(予定)：3月14日 9時30分〜13時(受付：9時〜9時30分) ※雨天決行

■開催場所：あるかぽーと親水緑地(「海響館」隣)及びその周辺

■イベントMC：安部あずみ

■ゲスト：兼頭のぞみ、メガネ山口

■主催：エフエム山口

■協賛：コスモエネルギーホールディングス

■後援：下関市

■参加費：無料

■清掃後イベント：安部あずみ、兼頭のぞみ、メガネ山口、グリーンバード下関チーム、地元高校生による「トークショー&○×クイズ」

■参加特典：オリジナルトートバック、エコマルシェ出展商品

■応募方法：インターネット専用ページ( https://www.fmy.co.jp/100398/ )より事前申込 ※当日参加不可

■募集定員：先着200名

■応募締切：3月6日



＜これまでに実施したクリーン・キャンペーンの様子＞

今回のクリーン・キャンペーンでは、下関市の脱炭素化への取り組みやSAFをテーマとした体験型の企画、アップサイクル体験ができる「環境ワークショップ」など、楽しみながら環境について学べるコンテンツを用意しており、参加者には下関市のエコポイント「しもまちポイント」が付与される予定だ。

また、タレントの兼頭のぞみさん、ゴミ拾いのスペシャリストでYouTuberのメガネ山口さんを迎え、トークショーを実施。トークショーでは、地元で清掃活動を行うグリーンバード下関チームや高校生を招いてのインタビュー、○×クイズも行う。加えて、参加者にはコスモ アースコンシャス アクト オリジナルトートバッグ等をプレゼント。

コスモは「クリーン・キャンペーンが、地球にも自分にもやさしい暮らしを選んでいくきっかけとなることを願い、今後も活動を継続していきます」とコメントしている。

＜ゲストプロフィール＞

兼頭 のぞみ(フリータレント/ぶちエコやまぐちアンバサダー)

山口県出身・在住。FM山口の番組パーソナリティやイベントMCなど、県内で幅広く活動中。

メガネ山口(YouTuber/ゴミ拾い活動家)

山口県を拠点に活動するYouTuber。地域の魅力発信とともに、実践的なゴミ拾い活動を継続的に行っている。

安部 あずみ(イベントMC)

山口県出身・在住。FM山口のパーソナリティとして、ラジオ・イベント・ナレーションなど幅広く活動中。

＜参加特典＞

■コスモ アースコンシャス アクト オリジナルトートバッグ

クリーン・キャンペーン参加者限定のオリジナルトートバッグ。日常使いしやすいデザインで、環境に配慮した素材を使用している。



■エコマルシェ出展商品(一例)

会場内「エコマルシェ」出展者による、地域資源やアップサイクル素材を活かした商品を参加者にプレゼント予定。

※内容は変更となる場合がある。

＜開催場所＞

あるかぽーと親水緑地(「海響館」隣)及びその周辺

＜受付場所＞

姉妹都市広場 唐戸市場駐車場 東側

＜アクセス＞※唐戸市場までのアクセス

⚪︎JR下関駅からバスの場合

・下関駅〜唐戸 約10分



⚪︎自動車の場合

・JR下関駅より 10分

・JR新下関駅(新幹線)より 30分

・中国道下関ICより 15分

・門司港桟橋より 5分

※同イベント専用の駐車場はないため、車で来場の際は近隣のコインパーキング等を利用のこと。