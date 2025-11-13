元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏が、YouTubeチャンネル『デーブ大久保チャンネル』で8日に公開された動画に出演。将来的なメジャー移籍を希望している阪神・佐藤輝明について語った。

愛甲猛氏「変化球にすごい苦労しそうな気がする」

来季は阪神でのプレーが決定しているものの、将来的なメジャー挑戦に意欲を見せている佐藤。

今季は40本塁打、100打点をクリアするなど投高打低の中で輝きを見せているが、愛甲猛氏は「俺はやめたほうがいいと思ったけど。たぶんもう村上(宗隆)以上に、向こうの変化球に苦労すると思う」と予想。

さらに、「日本の平均急速だったり変化球のスピードだったりだったら、現状対応できてるんだけど、メジャー行くとさ、平均急速が153キロ、チェンジアップとの差が30キロ、40キロだったり、スライダーが140何キロとかさ、もうよく分かんないじゃない?」「変化球にすごい苦労しそうな気がする」と具体的な数値を挙げ、佐藤が変化球の対応に苦戦する可能性を示した。

この意見に大久保氏も同調しつつ、「(バッティングが)ちょっとかたい。柔軟性というか、奥行きに耐えられないとこありますよね。自分で距離取ったりするけど、バーンと割れますもんね」と専門的に分析した。

また、愛甲氏は「大谷(翔平)と、その技術的な部分の形を見比べても、ちょっとキツイよね。上と比較してもそうだけども」「デーブが言った奥行きもそうだけどさ、ちょっとキツイかな」と改めて主張。

すると、大久保氏は「もうメジャー用のバッティングもやっていったほうがいいですよね」「ピッチャーも練習でメジャーのボール使ったり、マウンドに合わせた投げ方に変えて順応させてアメリカに行く」「バッティングも速い変化球についていけるようなスタイルになっていって。いきなり向こうに行って変えたらキツイですよね」と、今のうちからメジャー仕様の打撃スタイルへ調整する必要があると助言した。