NTTソルマーレが運営する、総合電子書籍ストア「コミックシーモア」は、3月18日より、新たな大型キャンペーン「コミックシーモア 爆トクSALE」を初開催する。同キャンペーンは、コミックシーモア史上最大級のおトクをお届けする新キャンペーンとして、今後も継続的に展開していくという。

第一弾は、『【推しの子】』が8巻無料で読めるキャンペーン、毎週日曜日に全巻無料でマンガを読むことができるキャンペーン、最大50％OFFクーポンのプレゼント、抽選で20名様に全巻プレゼントするXキャンペーンなど、これまで以上にマンガをおトクに楽しめる特典を多数用意する。

さらに、キャンペーン開催にちなみ、小芝風花、木村昴、ハライチ澤部佑が出演する新TVCM、コミックシーモア「爆トクSALE 26年3月」篇を3月19日より全国で順次放映開始する。

小芝&木村&澤部の息ぴったり!?「コミックシーモア 爆トクSALE」

3月19日より全国で順次放映開始する新TVCMコミックシーモア「爆トクSALE 26年3月」篇では、コミックシーモアならではのおトクな魅力をテンポよく表現している。小芝、木村、澤部の息の合った「コミックシーモア 爆トクSALE」というフレーズが印象的に登場し、CM全体を明るく盛り上げる。

日頃からマンガを読む方はもちろん、普段あまりマンガを読まない方にも、コミックシーモアでマンガをおトクに読む楽しさを感じられるストーリーで、小芝のキュートな表情や木村、澤部の迫力あるリアクションにも注目したい。

初開催!「コミックシーモア 爆トクSALE」

「コミックシーモア 爆トクSALE」では、期間中の毎週日曜日、24時間限定で対象作品を1作品ずつ全巻無料で楽しめるキャンペーンを実施する。

『【推しの子】』8巻無料キャンペーン

アニメ放送中の『【推しの子】』を8巻無料で読めるキャンペーンを実施。期間は3月18日0：00～3月31日23：59。

最大50%OFFクーポンプレゼントキャンペーン

期間中、毎日最大50%OFFクーポンが当たるキャンペーンを実施する。期間は3月19日0：00～3月22日23：59。詳細はキャンペーン特設ページを確認のこと。

抽選で20名に全巻プレゼントXキャンペーン

コミックシーモアX公式アカウント（ https://x.com/comic_cmoa ）をフォローのうえ、指定のハッシュタグを付けて希望する作品名をXに投稿した方の中から、抽選で20名に当該作品を全巻プレゼントする。期間は3月18日0：00～3月31日23：59。詳細はキャンペーンページを参照のこと。

完結マンガが10冊まで30％OFFで購入できるキャンペーン

完結しているマンガを10冊30%OFFでおトクに読めるクーポンをプレゼント。期間は3月18日0：00～3月31日23：59。詳細はキャンペーンページを参照のこと。

最大15,000ポイントゲット!ポイント祭キャンペーン

ポイントプラスを購入すると、特典ポイントが通常よりもおトクにゲットできるキャンペーンを実施する。期間は3月22日00：00～3月22日23：59。詳細はキャンペーンの特設ページを確認すること｡

最大70％ポイント還元キャンペーン

期間中、1人1回限り、最大70％分のポイントを還元する。期間は3月23日0:00～3月26日23：59。詳細はキャンペーン特設ページを確認のこと。