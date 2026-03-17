日本サッカー協会（JFA）は17日、AFC U20女子アジアカップ2026（3／23～4／19）に臨むU－20日本女子代表を発表した。

2026年4月1日から同18日の期間で実施される今大会は、2026 FIFA U－20女子ワールドカップ出場権も懸かる重要な大会。日本は2019年に同じくタイで開催された第10回大会以来、通算7度目の優勝を目指す。

井尻明監督は今大会に向けて23名を招集。10番を背負うフェイエノールトのFW板村真央が唯一の海外組となり、国内組では日テレ・東京ヴェルディベレーザからDF青木夕菜、DF朝生珠実、DF本多桃華、MF松永未夢、MF眞城美春と最多5選手が選出。

その他ではWEリーグ首位のINAC神戸レオネッサのディフェンスラインを支えるＤＦ太田美月、DF金月夏萌らが招集されている。

なお、今大会でグループCに入った日本は、4月2日にU－20インド女子代表戦、同5日にU－20チャイニーズ・タイペイ女子代表戦、8日にU－20オーストラリア女子代表戦を戦う予定だ。

U－20日本女子代表のメンバーは以下の通り。

▼GK

1. 岩崎有波（ノジマステラ神奈川相模原）

12. 石田ひなは（サンフレッチェ広島レジーナ）

23. 坂田湖琳（アルビレックス新潟レディース）

▼FP

2. 青木夕菜（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）

3. 太田美月（INAC神戸レオネッサ）

4. 朝生珠実（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）

5. 鈴木温子（日体大SMG横浜）

6. 樋口梨花（ちふれASエルフェン埼玉）

7. 松永未夢（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）

8. 古田麻子（帝塚山学院大）

9. 津田愛乃音（マイナビ仙台レディース）

10. 板村真央（フェイエノールト／オランダ）

11. 田子夏海（セレッソ大阪ヤンマーレディース）

13.木村未来（ちふれASエルフェン埼玉）

14. 眞城美春（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）

15. 本多桃華（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）

16. 新井萌禾（セレッソ大阪ヤンマーレディース）

17. 本田悠良（日体大SMG横浜）

18. 原ひばり（ちふれASエルフェン埼玉）

19. 金月夏萌（INAC神戸レオネッサ）

20. 佐藤百音（RB大宮アルディージャWOMEN）

21. 福島望愛（JFAアカデミー福島）

22. 佐野杏花（JFAアカデミー福島）