アーセナルを率いるミケル・アルテタ監督が、ノルウェー代表MFマルティン・ウーデゴーアの状態について言及した。16日、イギリスメディア『スカイスポーツ』がコメントを伝えている。

プレミアリーグで首位を走り、現時点でチャンピオンズリーグ（CL）、カラバオ・カップ、FAカップを含めた4冠達成の可能性を残すなど充実したシーズンを過ごしているアーセナル。キャプテンを務めるウーデゴーアはここまで公式戦27試合に出場し1ゴール7アシストをマークしているが、負傷離脱を繰り返しており、プレミアリーグでの先発起用は13試合のみ。直近はひざの負傷により公式戦5試合連続欠場中だ。

現地時間17日にレヴァークーゼンとのCLノックアウトフェーズ・ラウンド16のセカンドレグ、そして22日にマンチェスター・シティとのカラバオ・カップ決勝という重要な2試合を控える中、アルテタ監督はウーデゴーアの状態について言及。レヴァークーゼン戦の欠場を明言しつつ、マンチェスター・シティ戦の出場可能性については「我々は全力を尽くしているし、彼も出場を強く望んでいる。今後数日間、チーム練習に参加して状態を見守る必要がある」と語った。

また、14日のプレミアリーグ第30節で負傷交代したオランダ代表DFユリエン・ティンバーもレヴァークーゼン戦を欠場することとなり、マンチェスター・シティ戦の出場可否も現時点では不透明。アルテタ監督は「彼の場合は数日かかるだろう。現時点では確信が持てない」とコメントしている。

一方、直近の公式戦2試合を欠場したベルギー代表FWレアンドロ・トロサールは練習に合流した模様で、アルテタ監督も「彼は大丈夫だ。調子も良さそうだから出場できる」とレヴァークーゼン戦にて起用可能であると明言した。