よく晴れた2026年3月初旬、鎌倉プリンスホテルのレストラン「ル・トリアノン」で4月22日まで開催されている、【お花見アフタヌーンティー】を楽しんできました。

レストラン「ル・トリアノン」は相模湾を一望できる鎌倉プリンスホテルのメインダイニング。地元食材を取り入れたフレンチを中心に、ランチやディナー、季節ごとのイベントメニューを楽しむことができます。

いま日本全国のホテルで、見た目も華やかなアフタヌーンティーが人気を集めています。写真を見ているだけでもワクワクしますが、湘南在住としては都内の高級ホテルまで行くのは、時間的にも移動距離的にもなかなか重い腰が上がりません。でも、車でサッと行ける場所でこんなに素敵なアフタヌーンティーを楽しめるなら、行かないわけにはいきませんよね。

鎌倉プリンスホテル

鎌倉プリンスホテルは国道134号線沿い、七里ヶ浜の海の前、少し高台にあります。

様々な撮影で使われている有名な七里ヶ浜海岸駐車場の反対側にあり、電車で行くには少し不便かな？と思われがちですが、実は江ノ電七里ヶ浜駅バス停からホテルまで無料送迎シャトルバスが出ていますし、有料の「七里ヶ浜循環」バスもありますので、電車でも意外と気軽に行くことができます。お隣の駅、スラムダンクの聖地として国内外から観光客が訪れる鎌倉高校前駅の踏切周辺の雰囲気とは対照的に、静かで落ち着いた空気が漂う居心地の良い場所です。

ホテルロビーは春の装い

ホテルに一歩入ると、広々としたロビーには大きな桜が飾られています。

これだけでも春の気分が味わえます。ロビー左側にあるラウンジ あじさいには、掘りごたつ式にリニューアルしたTATAMIラウンジが登場。ここでも、京都福寿園とのコラボメニューを楽しむことができます。

レストランは地下？！

このホテルは傾斜地に建っているため、ロビーがホテルの3階にあります。

そのことに気づかず、ロビーから1フロア降りてレストランに向かう気分は、まるで地下に潜るような不思議な感覚です。そんな気分のまま、レストランの入り口を抜けると、一気に目の前に広がる美しい海に、ここが2階なのだと気づかされます。

薄暗い入り口から一転、明るく開放的な海の景色が広がる瞬間は、まるで別世界に迷い込んだような素敵な驚きです。席に座ると、キラキラ輝く水面と水平線、そこに浮かぶヨットだけが見える。なんとも贅沢な光景です。

この景色はここでしか味わえませんね。

お花見アフタヌーンティー

鮮やかな色のウェルカムドリンクからスタートし、ドリンクバー以外にも、この企画のための特別なドリンクをオーダーすることができます。

今回私たちは福寿園のほうじ茶と煎茶をいただきました。

初めに出てくるのがセイボリープレート。抹茶の粉で彩られた冷製グリーンピースのポタージュ、まるで和菓子の道明寺のような白身魚のヴァプール、抹茶とお茶の茶葉が入った佃煮リゾットはそのままでも、アサリのスープを加えてリゾットとしても楽しめます。

そこから、なんとも華やかで可愛らしいスイーツがテーブルいっぱいに並びます。

さくら尽くしのプレートには、さくら餡といちごのお団子、さくらのパンナコッタ、さくらゴーフレこし餡クリーム、更に福寿園の抹茶とさくらのケーキ。

京都 福寿園プレートには、福寿園の抹茶メレンゲ 白みそバタークリーム、福寿園のほうじ茶香るモンブラン、福寿園のほうじ茶市松ティラミス。そして苔好きな私のお気に入り、まるで苔玉のような可愛らしいボールの中には栗の渋皮つきの甘露煮が隠れています。どれも春を感じさせる美しいスイーツで、目も舌も楽しめます。

さらに、オリジナリティあふれる3種類の餡とフルーツを自分でぎゅうひに包むことができるぎゅうひもちセット。楽しさとおいしさ、可愛らしさを全部贅沢に味わうことができます。

パティシエの一番のこだわり

どれもこだわりと、ゲストを楽しませようという心配りを感じるスイーツでしたが、今回このメニューを考案されたパティシエに1番の思い入れをお伺いしました。

「【自分で作るぎゅうひもちセット】の3種のクリームはそれぞれかくし味として山椒や柚子胡椒を使用して、おどろきのある組み合わせにこだわりました。フルーツと合わせて自分好みの味を発見してください。」

この華やかさと可愛らしさが詰まったアフタヌーンティーは4月22日まで開催中です。鎌倉の美しい海とともに、春の訪れを味わいにいらしてみてはいかがでしょうか？

京都 福寿園×鎌倉プリンスホテル お花見アフタヌーンティー

開催期間

2026年2月25日〜4月22日 11:30〜15:30(ドリンクL.O.15:00)

※平日時間制限なし。土休日、催事開催時は①11:30 ②13:30の2部制。ご利用時間が120分となります。

料金

一般￥6,000Seibu Prince Global Rewards(SEIBU PRINCE CLUB)会員さま￥5,700

開催場所

鎌倉プリンスホテル レストラン ル・トリアノン

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