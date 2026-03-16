今日の運勢占い3月17日（火）12星座占いランキング第1位は蠍座（さそり座）！ 今日のあなたの運勢は何位…!?

2026年3月17日（火）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）3月17日（火）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の橘 冬花（たちばな・ふゆか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は蠍座（さそり座）！ あなたの星座は何位……？心や体が整う時間を求めているかもしれません。無理に動こうとするよりも、自分を労わることで内側の力がゆっくり回復していく流れに身を委ねてみるといいでしょう。次に進むための気持ちやひらめきが自然と芽生えてくるかもしれません。他者との関係の中で自分の心に合うつながりを見つけるための大切な過程の時間になりそうです。心地よい時間が自然と心がほどけていくこともありそうです。あなたらしい笑顔が戻る場所や人とのご縁が、これからゆっくりと広がって行くでしょう。気持ちが揺れたり、選択に迷いが生まれる時は、自分の本音に耳を傾ける大切な時間です。心が自然に向かう方向を感じてみることで、納得できる答えに導かれて行きそうです。あなたにとって大切なご縁や選択を見極める気づきが育っていくかもしれません。進んでいないと感じるときも水面下では流れが整う準備の時間が続いていることがあります。今は遠くを見るよりも、目の前にある小さな積み重ねを大切にすることで、後から自然と道が開けてくることもありそうです。気づかなかった可能性や新しい方向が少しずつ形になっていきそうです。心の中に新しい気づきやひらめきが生まれやすい流れが訪れやすいタイミングです。これまで曖昧だったことが少しずつ整理され、言葉や思いが形になっていく感覚を感じることもありそうです。必要な決断や行動への道筋が見えてくることもあり、新しい始まりを導いてくれそうです。周りの常識や決まりごとに少し違和感を覚える時は、自分らしい価値観に気づくタイミングなのかもしれません。あなたの感覚を大切にすることで、心が軽くなる瞬間も生まれてきそうです。新しい可能性や出会いを引き寄せることもあり、未来の扉を開いていく流れにつながっていくかもしれません。無理に前へ進もうとするよりも、自分のペースを取り戻す時間が大切になることもあります。少し立ち止まることで、本当に向かいたい方向や大事にしたい想いが見えてくることもありそうです。自然な形で流れが動き出し、あなたらしい進み方が見つかっていくかもしれません。今あるものを大事に抱えていること自体が、あなたの優しさや誠実さの表れとも言えそうです。少しずつ安心できる場所や人とのつながりを感じることで、心の緊張もゆるみ、新しい流れを受け入れる余裕が生まれてくることもありそうです。あなたらしいペースで未来を広げていけそうです。これから先のことを考えると迷いが生まれやすい時期かもしれませんが、無理に答えを出そうとしなくても流れは少しずつ整っていきそうです。小さな可能性に目を向けてみることで、新しい選択肢や気づきが見えてくることもありそうです。これまで重く感じていた出来事や思いが、少しずつ和らぎはじめる流れが生まれているのかもしれません。小さな回復の光が差し込むような瞬間が訪れることもありそうです。過去の痛みがこれからの道を支える力になっていくでしょう。自分の中にある情熱や本気に気づきやすくなることがあります。思うように進まない流れの中にも、あなたの魅力や可能性を磨くきっかけが隠れているかもしれません。すぐに整わない場面でも、焦らず自分のペースを大切にすることで、必要なご縁や良い流れが少しずつ形になっていきそうです。心を縛っている思い込みや不安は、気づいた瞬間から弱まっていくでしょう。自分の本音にそっと目を向けることで、見え方が変わっていくこともありそうです。執着や迷いの中にも大切な気づきが隠れていることがあり、そこに光を当てることで、あなたらしい選択や流れがゆっくり整っていくかもしれません。日常の中にある小さな安心や温もりに目を向けることで、心が満たされていく瞬間がありそうです。誰かを思いやる優しさや、丁寧に物事を育てていく姿勢は、あなたの魅力として周りにも伝わっていきそうです。今ある環境や大切なものを慈しむ時間が、ゆるやかに運気を整え、穏やかな豊かさや安定した流れを引き寄せていくようです。■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）東京池袋占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入りに。レイキヒーリングやシンギングボールヒーリングのヒーラーとしても活躍中。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/