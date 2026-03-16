新しい環境への期待と不安、誰もが一度は感じたことがあるでしょう。進学、就職、転勤など、新生活は希望に満ちている一方で、漠然としたプレッシャーやモヤモヤも抱えがちです。そんな心の奥底に秘めた決意や本音を、思いっきり解き放てる場所があるとしたら？

今回ご紹介するのは、埼玉県越谷市にある日本唯一の屋内型スカイダイビング施設「FlyStation Japan」が仕掛ける、画期的な企画「空中決意表明チャレンジ」です。最大時速360kmの強風が吹き荒れるウィンドトンネルの中で、地上10mの高さで空中に浮かびながら、あなたの新生活への抱負を大声で叫んでみませんか？

心の叫びを空へ！非日常体験で新生活の決意を固める

想像してみてください。巨大なウィンドトンネルの中で、あなたはまるで鳥のように空中に浮かんでいます。その時、心に沸き起こる「今年は〇〇を頑張る！」「社会人1年目を全力で駆け抜ける！」といった、誰にも言えないような熱い決意や目標を、周りの目を気にすることなく、思いっきり叫ぶことができるのです。

FlyStation Japanの「空中決意表明チャレンジ」は、そんな非日常の解放感を提供します。ウィンドトンネル内の強風は、あなたの声を外には届かせません。だからこそ、普段は秘めている本音をありのままに叫び、心のデトックスを体験できるでしょう。

空中浮遊がもたらす、想像を超える解放感

このチャレンジは単なる「叫び場」ではありません。空を飛ぶという人間の普遍的な夢を叶える体験そのものが、私たちに計り知れない感動と自信を与えてくれます。地上では決して味わえない自由な浮遊感は、凝り固まった心を解き放ち、新しい自分に出会うきっかけになるはずです。空中で声を出す特別な瞬間は、あなたの新しい挑戦への強力な後押しとなるでしょう。

FlyStation Japanとは？「空を飛ぶ夢」を叶える唯一無二のエンタメ施設

FlyStation Japanは、2017年に埼玉県越谷市に誕生した、日本で唯一の屋内型スカイダイビング施設です。天候や季節に左右されることなく、安全に空中浮遊体験を楽しめるのが最大の魅力。

直径4.5m、高さ19.8mもの巨大なウィンドトンネル内では、最大時速360kmの風に乗って、まるで本物の空を飛んでいるかのような感覚を味わえます。4歳のお子さんから、体重125kgまでの幅広い世代が参加できるため、家族や友人、カップルで非日常の思い出を作るのにぴったりです。

360度透明なチャンバー（浮遊空間）は、どこからでも写真や動画撮影が可能。SNS映えするスポットとしても人気を集めており、YouTuberやアーティスト、さらにはあのSnow ManやSixTONESといった著名人も撮影で利用した実績がある次世代型エンターテイメント施設です。

今がチャンス！新生活応援キャンペーンでお得に特別な体験を

この特別な「空中決意表明チャレンジ」を、より多くの方に体験してもらいたいという思いから、FlyStation Japanでは「新生活応援キャンペーン」も同時開催しています。

キャンペーン期間中に18歳以上の方が参加すると、なんと1フライトにつき1,000円の割引が適用されます！新生活でお財布の紐が固くなりがちな時期だからこそ、この割引は嬉しいですよね。

キャンペーン概要

項目 詳細 キャンペーン名 新生活応援キャンペーン 割引内容 1フライトにつき 1,000円割引 期間 2026年3月20日（金）〜4月5日（日） 対象 18歳以上 の方（新社会人に限らず、成人であれば誰でも利用可能） 参加方法 1. FlyStation Japan公式Instagramのキャンペーン投稿をリポスト

2. 初回受付時にリポスト画面を提示

【利用上の注意点】

* 画面提示をしたご本人様のみ適用。複数名で利用の場合は、それぞれの方がリポストが必要です。

* キャンペーン適用は初回受付時のみ。フライト追加後や支払い後の提示は無効となります。

* 他の割引やクーポンとの併用はできません。

このお得な期間をぜひお見逃しなく！

この春、あなたの決意を空で解き放とう！

新しい生活は、誰もが期待と不安を抱えながらスタートするものです。そんな時だからこそ、非日常の体験を通して自分と向き合い、心の底から湧き上がる決意を叫ぶ。FlyStation Japanの「空中決意表明チャレンジ」は、まさにそんな特別な場所を提供してくれます。

この春、あなたの心に秘めた決意を、FlyStation Japanの空で解き放ってみませんか？ きっと、忘れられない最高のスタートになるはずです。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。