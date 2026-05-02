「世帯年収が高い＝余裕がある」なんて、誰が決めた? 共働きでバリバリ稼ぐ“パワーカップル”は、外から見るとキラキラ。でも実際は、終わらない仕事、回らない家事、子育ての綱渡り、そして「それだけ稼いでるなら…」という外野のひと言に、今日も静かに削られている――。

新連載4コマ漫画『パワーカップルも楽じゃない』では、読者アンケートで集めたリアルな“喜怒哀楽”をもとに、パワーカップルの暮らしのリアルを1話完結でお届けします。

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パワーカップルの暮らしの現実は

パワーカップルとは、主に「夫婦それぞれの年収が700万円以上」（ニッセイ基礎研究所）や、「夫の収入が600万円以上、妻の収入が400万円以上で、世帯年収が1,000万円以上の夫婦の共働き世帯」（三菱総合研究所）を指すといわれています。

さらに近年では、世帯年収1,500万円以上の共働き子育て世帯を「パワーファミリー」（日経ビジネス）と呼ぶことも。

一方で、夫婦ともに働いて高い収入を得ているからといって、暮らしに余裕があるとは限りません。仕事の責任が重いほど、家事・育児・生活の段取りに回せる時間は削られがち。物価高が続く中、都心では夫婦共働きでも“お金も手間もかかる子育て”に直面するケースは少なくありません。外からはキラキラに見えても、パワーカップルの毎日は想像以上に楽ではない――そんな現実があるのかもしれません。