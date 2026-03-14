今日の運勢は？ ★2026年3月15日（日）12星座占いランキング！ 第1位は水瓶座（みずがめ座）！ あなたの順位は何位……!?

2026年3月15日（日）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）3月15日（日）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の莉瑠（リル）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は水瓶座（みずがめ座）！ あなたの星座は何位……？自分自身の心の声を聞けると良い日です。マッサージを受けに行ったり、リフレッシュをしたりする時間を大切にしましょう。散歩に出かけるのも良さそうです。成長できたり、学びがありそうな日です。今日は色々なものに目を向けてみましょう。特に海外に関することは深い学びや収穫がありそうです。恋愛運が好調です。今日は気になる人と仲良くなりたい、と感じる人に積極的にアプローチをしてみましょう。趣味運も好調なので好きなことにとことん時間を注ぐのも良さそうです。人脈が広がりやすくコミュニケーションが活発な運気です。今日は自分の価値観と違う人との交流のキッカケが出てきそうですが、積極的に関わっていけると成長に繋がりそうです。対人運が好調です。特に1対1のコミュニケーションがテーマなので、パートナーとの時間を大切にしましょう。自分自身の心と向き合う時間を持つのも良さそうです。趣味が好調で楽しいことが広がっていくような1日です。今日は集中力も高まりやすいので、勉強に打ち込むのも良さそうです。忙しい1日となりそうです。今日は色々とやらなくてはいけないことが多くなりそうですが、頑張りすぎには注意をしましょう。夜は早めの休息がおすすめです。内省がテーマの日です。今日はこれまでを見直せると良い日です。不要に感じるものがあればこのタイミングで手放してしまいましょう。マイペースに過ごせると良い日です。今日は好きなものを食べたり、家でのんびりとする時間を大切にしたり、好きなことを選択しましょう。金運が好調です。今日はショッピングに出掛けたり、カフェや外食に出掛けたりできると良い1日を過ごすことができそうです。日頃頑張っている自分自身にご褒美をあげると良さそうです。モヤモヤした気持ちが出やすい日です。今日は色々と考えてしまうかもしれません。なるべく1人の時間を過ごしたり、ゆっくりと過ごす時間を大切にしましょう。休息がテーマの日。今日は課題や仕事は程々にして、沢山睡眠を取ったり、ゆっくりとお風呂に入ったりして疲れを癒しましょう。頑張らない日を過ごしましょう。今日はこれまで溜め込んでいる疲れを癒せると良い日です。沢山睡眠を取ったり、心と身体を休める時間を大切に過ごしましょう。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）東京・池袋占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなどの苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。SATORI電話占い月間ランキング連続1位。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/