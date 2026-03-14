Cocomi、実はガチのヒップホップ好き！「スヌープ・ドッグとかドクター・ドレーの音楽を父親がかけていて…」

アイナ・ジ・エンドがパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「東芝ライフスタイル アイナ・ジ・エンドの『ほな、また』」。日々の他愛もない話から、日常で大切にしていることなどを、リスナーからのメッセージも交えながらまったりとトークするプログラムです。時に、自身の音楽や最近の活動、アイナ・ジ・エンドが今この人と話したいと思うゲストなども招いていきます。3月14日（土）の放送では、先週に引き続き、音楽家のCocomiさんをゲストにお迎えしてお届けしました。アイナ・ジ・エンド：ホワイトデーの「ほなまた」は、先週に引き続きゲストをお招きしております。自己紹介をお願いします。Cocomi：先週に引き続き、Cocomiがお邪魔しております。イエーイ♪アイナ：Cocomiちゃん、ホワイトデーもありがとう、来てくれて。Cocomi：こちらこそでございます。アイナ：ちょっと1曲一緒に聴きたいんやけど。普段、Cocomiが何を聴いているんだろうと思って。ちょっと伺ってもいいですか？Cocomi：じゃあ、私のプレイリストを。携帯を渡します。アイナ：（Cocomiさんのプレイリストを見ながら）なんかクラシックとか聴いてそうって思うじゃん？ ちょっと待って、え？ ケンドリック・ラマー、2パック、スヌープ・ドッグって、めちゃくちゃラッパーやん。Cocomi：そう、ヒップホップが好きなの。アイナ：好きなんだ！ 意外すぎんねんけど。Cocomi：めっちゃ好きなの。アイナ：いつからこういうのが好きになったの？Cocomi：世代的にはもう親。いや、でもそんなに聴いてないかな……なんかスヌープ・ドッグとかドクター・ドレーの音楽を父親がかけていて、それを聴いたときからずっと自分の中で「かっこいい」っていうイメージがあって、そこからずっと聴いている。アイナ：そうなんだ。じゃあ、結構パパの影響もあるんだね、音楽の趣味は。Cocomi：結構あるかも。なんか車の中とかでね。それこそアイナの家に行ったときは、ノラ・ジョーンズとかシャーデーとかたまに流れているじゃん。母親はノラ・ジョーンズをめっちゃ車の中で流していて。で、ドライブ中のDJが父親担当のときは、もうそれこそレッチリ（RED HOT CHILI PEPPERS）とかガンズ（Guns N' Roses）とか。アイナ：全然違うじゃん！Cocomi：そう、めっちゃいいでしょ。アイナ：めっちゃいい。幅広いね。そんないろんなジャンルを聴いていたんだ。そして学校に行けば、ガチガチのフルートとヴァイオリンを練習していたのね。Cocomi：そう。アイナ：すごい幼少期だね。Cocomi：さまざまなジャンルを聴いていたよ。アイナ：最近はヒップホップをよく聴いていると。Cocomi：よく聴いてるね。アイナ：私も今度から家では、ずっとスヌープ・ドッグばかりかけてみようかな。Cocomi：ちょっとバイブス高めなお家になるよ。アイナ：なんか蛍光ライトとかも用意して。Cocomi：ぞっぴー（アイナの愛犬）もちょっとびっくりしちゃう。アイナ：うちの犬も踊り出す。ぞっぴーとアム（Cocomiさんの愛犬）のダンスタイム。やばいね！ 今日はCocomiのプレイリストから1曲選びたいんやけど、一番アイナに聴かせたいやつを教えてくれない？Cocomi：多分聴いたことがあると思うけど、ずっと一定のメロディが流れていて、それにラップがのってくるかっこいいのが1曲あるから、それを紹介します。ノトーリアス・B.I.G.で『Big Poppa』（1994年）です。アイナ：ノトーリアス・B.I.G.の「Big Poppa」でした。このイントロとかもすごい有名で、いろんな方がサンプリングをしていて、私も確かに聴いたことがありました。素敵だね。Cocomi：ね、かっこいいよね。アイナ：さて、ここからはこのテーマでお届けしようと思います。「ほなまたランダムトーク！」。今日はスタッフさんがいろんな質問を用意してくれていて、目の前の「ほなまたボックス」に質問がたくさん入っております。交互に引いていきながら喋っていこうと思います。では、Cocomiさんに引いてもらおうと思います。Cocomi：えっと……「一番幸せを感じる瞬間」。アイナ：おおー。毎日幸せだな、でも。Cocomi：わかる。ストレスは感じるタイプ？アイナ：感じないほうだとは思う。Cocomi：私もあまり感じないほう。一番幸せを感じる瞬間だと、美味しいものを食べているときとか、ワンちゃんと戯れているときとか、あとは練習とかも全部終わってからの夜中のひとり時間がめちゃくちゃ好き。アイナ：ひとり時間は何をしているの？Cocomi：ゲーム。アイナ：ゲームだ！Cocomi：ゲーム、アニメ、漫画。アイナ：出た、オタクだ（笑）。Cocomi：そう、そっち系（笑）。アイナ：最近ハマっているゲームを教えてもらってもいいですか？Cocomi：ゲーム？ 元々やっていたのがなんかモバイル版がなくなっちゃって、それ以降は「コール オブ デューティー」とか「荒野行動」とか。アイナ：おお、撃つ系。Cocomi：そう。アイナ：好きなんだ。Cocomi：撃つ系をしてる（笑）。アイナ：へえー。次行きます。「大事にしている言葉」。最近のことでもいいのかな？Cocomi：いいんじゃない？アイナ：超最近のことを話してもいい（笑）？ 最近海外に行って、ナイフとフォークを使っている瞬間が多かったのね。そのときにみんなめっちゃナイフとフォークを使うのが上手いなと思ったの。私、それこそCocomiの言葉を思い出したの。「脇を締める」って言っていたじゃん。Cocomi：ちょっと待って（笑）。アイナ：覚えてる（笑）？「脇を締めなさい」って小さいときに言われたことがあるって、前にCocomiがカフェで言っていたの。私、そのことをそのときに初めて知ったの。「脇を締める」ってことを31歳にして初めて知ったのね（笑）。Cocomi：初脇締め（笑）。アイナ：そう。だから海外に行ったときに、めっちゃ脇を締めてフォークとナイフを使ってたよ（笑）。Cocomi：でもすぐ直るよね、脇を締めると。綺麗になるよね。アイナ：しかも切りやすい。Cocomi：めっちゃ最近なんだ（笑）。アイナ：そう。だから大事にしている言葉は「脇を締める」。Cocomi：えー、それを話した後で、私のはインパクトがないよ。ずっとモットーは「前進あるのみ」だね。アイナ：おおー！ 結構説得力あるよ。Cocomi：ある？アイナ：Cocomiが言うとね。Cocomi：前進あるのみだね。ずっとそれだけかも。なんか「他にありますか？」とか、インタビューのときとか聞かれるじゃない？ そういうときは全部「前進あるのみ」って答えている。アイナ：じゃあ逆にさ、前進できなさそうなときとか、ちょっとくじけそうなときとかもあったりしたの？Cocomi：ない！ あったとしても打ち消す。アイナ：すごいね。それはさ、小さいときからそういうマインドなの？Cocomi：ずっとそうかもしれない。アイナ：生まれ持ってそうなのかな。Cocomi：親が両方お強いからね、メンタルが（笑）。ありがたいことに、そのメンタルを受け継いでいると。アイナ：強そうよね、お二方とも。なんかCocomiはさ、パパとママのことがめっちゃ好きよね。Cocomi：もう全員仲がいい。アイナ：ねえ、めっちゃ仲がいいよね。なんか古着屋さんとか一緒に行ってもさ、バイクの絵とか見たら「あ、これは父親が好きで」とか。Cocomi：そうそう。アイナ：ふらっとね、石のお店に入ったときも「このターコイズはこうこうこうで」とか。Cocomi：そうそうそう。アイナ：「なんでそんな詳しいの？」って聞いたら「あ、母親が好きだから」ってね。あ、すごいなって思って。こんなに両親の「好き」を受け継いでいる娘ってなかなか見たことがないなって思う。Cocomi：マジ？アイナ：うん。めっちゃいいハッピー家族だね。Cocomi：ハッピー家族。アイナ：そういう家族のおかげもあって「前進あるのみ」っていうマインドが芽生えたんかな。この流れでCocomiのアルバムからもう1曲、みんなと聴きたいんやけど。曲紹介をお願いしてもいいですか？Cocomi：カプースチンによる「フルート、チェロ、ピアノのための三重奏曲」第1楽章より「アレグロ・モルト」です。アイナ：Cocomiの3枚目のアルバム『Neos』からカプースチン「フルート、チェロ、ピアノのための三重奏曲」で第1楽章「アレグロ・モルト」でした。お別れの時間が来てしまって。2週も一緒にお話しをさせてもらったんやけどどうでしたか？Cocomi：めちゃくちゃ楽しかったです。本当に。アイナ：多分びっくりしていると思うよ、今聴いてる人。Cocomi：なんで？アイナ：Cocomiのギャップに驚いていると思うよ。Cocomi：ああ、でも確かにこうやっていっぱい話す機会って本当にないから。友達と一緒にこうやって話すとか、もうインスタライブとかでしか話さないから。レアかも。アイナ レアだよ。多分ね、Cocomiのことがもっと好きになったと思う、みんな。Cocomi：やだ、やだ（笑）。アイナ：本当に、本当に。Cocomi：嬉しい！＜番組概要＞番組名：東芝ライフスタイル アイナ・ジ・エンドの「ほな、また」放送日時：毎週土曜18：00～18：30パーソナリティ：アイナ・ジ・エンド番組Webサイト： https://tfm.co.jp/honamata/番組公式X：@honamata_tfm